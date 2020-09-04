المصدر: دبي - البيان

أنجزت حكومة دبي عملية إصدار لصكوك وسندات بملياري دولار بأدنى فائدة في تاريخها، فيما يعد شهادة ثقة دولية بمتانة اقتصاد دبي.

وتضمن الإصدار صكوكاً إسلامية بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بسعر ربح 2.763 % وسندات حكومية لمدة 30 عاماً، بقيمة مليار دولار بفائدة 3.90 %. وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الدائرة تمكّنت من الحصول على أدنى سعر فائدة لسندات تمتد 30 عاماً وأدنى ربح لصكوك تمتد 10 سنوات في تاريخ حكومة دبي، موضحاً أن الإصدار جاء منسجماً مع محددات السياسة المالية، التي تتبعها الإمارة، والقائمة على الاستدامة المالية، ومواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد آل صالح كفاءة الملاءة المالية الحكومية، واستمرار ثقة المستثمرين المرتفعة في المشهد المالي لحكومة دبي على الصعيد العالمي.

وتجاوزت طلبات المستثمرين المحليين والعالميين، 5 أضعاف القيمة المستهدفة للإصدار، وبلغت 10 مليارات دولار، ما يؤكد رسوخ ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي، والرؤية البعيدة لاستراتيجيتها المالية.

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دبي تطرح صكوكاً وسندات بملياري دولار بأقل فائدة

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