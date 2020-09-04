دبي تطرح صكوكاً وسندات بملياري دولار بأقل فائدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت حكومة دبي رسمياً، أمس، مُمثلة بدائرة المالية، عن إنجاز عملية إصدار مكونة من صكوك إسلامية لمدة 10 سنوات، بقيمة مليار دولار، بسعر ربح 2.763%، وسندات حكومية لمدة 30 عاماً، بقيمة مليار دولار، بفائدة 3.90%.

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن الدائرة تمكّنت من الحصول على أدنى سعر فائدة لسندات تمتد 30 عاماً، وأدنى ربح لصكوك تمتد 10 سنوات في تاريخ حكومة دبي.

وأوضح أن الإصدار جاء منسجماً مع محدِّدات السياسة المالية التي تتبعها الإمارة، والقائمة على الاستدامة المالية، ومواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، والواردة في تعميم أولويات الموازنة الصادر مطلع الربع الثاني من العام الجاري، مؤكداً كفاءة الملاءة المالية الحكومي، واستمرار ثقة المستثمرين المرتفعة في المشهد المالي لحكومة دبي على الصعيد العالمي.

وأوضح راشد علي بن عبود رئيس شؤون المستثمرين في دائرة المالية، أن قيمة سجل طلبات المستثمرين المحليين والعالميين، تجاوزت 10 مليارات دولار، أي 5 أضعاف القيمة المستهدفة للإصدار، قوّة الطلب واتساع الاهتمام من مختلف مناطق العالم، يعكسان رسوخ ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد الإمارة، والرؤية البعيدة لاستراتيجيتها المالية.

وقال إن المستثمرين العالميين شكّلوا 84% من إجمالي المستثمرين في شريحة السندات طويلة الأجل (30 عاماً).

وأضاف: «لطالما لعب التفاعل الإيجابي المستمر لحكومة دبي مع أسواق الاستثمار العالمية في السنوات الماضية، دوراً مهماً في إنجاح إصدارات السندات والصكوك، وهو ما تجدّد في هذا الإصدار، الذي حقّق سعراً منخفضاً لكل من الفائدة والربح». وفوّضت حكومة دبي كلاً من بنوك «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«دبي الإسلامي» و«ستاندرد تشارترد»، لإدارة عملية الإصدار.

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