معدل البطالة بمنطقة اليورو يبلغ أدنى مستوى في 12 عاما

المصدر: رويترز

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 12 عاما في فبراير الماضي، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء إن معدل البطالة كان 7.3% في دول منطقة اليورو التسع عشرة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2008.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يتغير المعدل عن 7.4% المسجل في يناير.

وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 6.5% من قوة العمل، دون تغيير عن يناير كانون الثاني ومتمسكا أيضا بأدنى معدل مسجل منذ بداية البيانات الشهرية في فبراير 2000.

وتراوح معدل البطالة من 2% في التشيك و2.9% في هولندا وبولندا إلى 13.6% في إسبانيا و16.3% في اليونان.