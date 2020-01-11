"ماج للتطوير" تطلق أول مشاريعها في عام الاستعداد للخمسين

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، أن جميع مشروعاتها وخططها الحالية والمستقبلية تصب في اتجاه الخطة الخمسينية للدولة.

وتأتي ترجمة للمعاني السامية التي حملها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 عام الاستعداد للخمسين.

وتتبني «ماج للتطوير» استراتيجية طويلة المدى أساسها الابتكار والإبداع لوضع بصمتها في مسيرة التطوير والتحديث بالقطاع العقاري في الإمارات باعتباره إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي للدولة، عبر تقديم أفكار استثنائية ومشروعات نوعية وطرق سداد مبتكرة وغير مسبوقة في السوق.

ويمثل مشروع «ماج سيتي»، الواقع في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان دستركت 7، الذي تم وضع حجر الأساس له مؤخراً من أهم تلك المشروعات الحالية التي تتماشي مع رؤية القيادة الحكيمة للخطة الخمسينية الجديدة للدولة، ومن المقرر إنجاز المشروع الذي تصل استثماراته إلى نحو ملياري درهم، بالكامل في التوقيت المحدد له في عام 2022.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة ماج للتطوير: «في ضوء ما يمثله عام الاستعداد للخمسين كمحطة رئيسية تنطلق منها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز تنافسيتها في كل القطاعات الاقتصادية لتدخل معها حقبة جديدة عنوانها الريادة والتفرد إقليمياً ودولياً، تعمل «ماج للتطوير» ضمن استراتيجية طويلة الأمد لمواكبة حركة التطوير السريعة والمستمرة داخل الدولة».

وأضاف القداح أن جميع المبادرات والإنجازات التي سنحققها خلال الأعوام المقبلة ستكون حاسمة في سياق لعب دور في جعل تملك العقار في متناول الجميع، وستساعدنا على بناء أسس أقوى لتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة، مؤكداً أن ماج للتطوير على أتم استعداد لتوحيد وتعزيز جهودها بالتعاون مع مختلف القطاعات في الدولة للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، والذي سيشكل علامة فارقة في تاريخ الإمارات.