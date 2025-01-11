160 مليار يوان حجم معاملات سوق البيانات بالصين في 2024

أشارت تقديرات إلى أن حجم معاملات سوق البيانات في الصين قد يتجاوز 160 مليار يوان (حوالي 26ر22 ملياردولار أمريكي) في عام 2024، بزيادة نحو 30% على أساس سنوي، وفقا للهيئة الوطنية للبيانات.

وقامت الصين بتسريع وتيرة بناء البنية التحتية للبيانات في عام 2024، وبحلول نهاية الربع الثالث من العام الماضي، تجاوز العدد الإجمالي لرفوف مراكز البيانات المستخدمة 11ر2 مليو، بزيادة تجاوزت 100% على أساس سنوي، حسبما أفاد رئيس الهيئة ليو ليه هونغ في المؤتمر الوطني لعمل البيانات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ليو قوله إن الهيئة ستواصل تنفيذ مشروع البيانات الضخمة بقوة، والذي أطلق عليه اسم "البيانات الشرقية والحوسبة الغربية" لتسريع بناء شبكة حوسبة وطنية متكاملة.

وأشار ليو إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تمثل قوة الحوسبة الجديدة في مراكز الحوسبة الرئيسية أكثر من 60 في المائة من إجمالي البلاد،

ومن المتوقع أن يتجاوز استخدام الكهرباء الخضراء فيها 80 في المائة. ويعد المشروع جزءا رئيسيا من البنية التحتية الرقمية للصين، وقد بدأ المشروع في عام 2022 وصمم لتطوير قدرات المناطق الداخلية من البلاد على تخزين ومعالجة البيانات المرسلة من المناطق الشرقية المتقدمة اقتصاديا.