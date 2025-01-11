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اقتصاد

مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع استقرار النمو العالمي في 2025

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رويترز

  قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لصحفيين اليوم الجمعة إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير .

وأضافت أن الاقتصاد الأمريكي يسير على نحو "أفضل كثيرا" مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأمريكي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة. وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام "أعلى لفترة من الوقت".