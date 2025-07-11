أسهم أوروبا تتراجع وسط ترقب لرسوم ترامب

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية على دول منها كندا، بينما يترقب المستثمرون الأنباء بشأن الرسوم الجمركية التي ستفرض على دول الاتحاد الأوروبي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 550.96 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، إلا أنه في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية. وتراجعت أيضا مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة.

وقال ترامب أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي قد يتلقى إخطارا بشأن معدلات الرسوم الجمركية اليوم الجمعة، مما يثير تساؤلات حيال تقدم محادثات التجارة بين واشنطن والتكتل.

وأعلن أيضا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35 بالمئة على جميع الواردات من كندا اعتبارا من الأول من أغسطس آب وفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 بالمئة أو 20 بالمئة على دول أخرى، بارتفاع عن المعدل الأساسي الحالي البالغ 10 بالمئة.

ووسع ترامب نطاق الحرب التجارية في الأيام القليلة الماضية، إذ فرض رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على النحاس.

وانخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الأوروبية واحدا بالمئة، وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.7 بالمئة لكن مؤشر قطاع الدفاع ارتفع 0.6 بالمئة.

وذكرت شركة بي.بي في تحديث للتداولات أن من المتوقع أن تتأثر نتائج الشركة المالية خلال الربع الثاني مع انخفاض أسعار الغاز والنفط، وأن إنتاجها من قطاع عمليات الحفر والتنقيب من المتوقع أن يكون أعلى من التوقعات السابقة. وارتفعت أسهم شركة النفط البريطانية 1.3 بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في مايو.