الدولار يرتفع وسط مؤشرات اضطراب المشهد التجاري العالمي

ارتفع الدولار اليوم الجمعة وسط المزيد من المؤشرات على اضطراب المشهد التجاري العالمي، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية وقال إنه يعتزم فرض رسوم موحدة بنسبة 15 بالمئة أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين.

واستقرت معظم العملات في نطاقات ضيقة في وقت مبكر من جلسة التداول الآسيوية، إلا أن الدولار ارتفع في وقت لاحق على خلفية تصريحات ترامب الأحدث التي زادت من حالة الضبابية حول سياسته التجارية المستمرة في التغير.

وكان الدولار الكندي من بين أكبر الخاسرين وانخفض بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 1.3726 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا، والتي قال إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وقال ترامب أمس الخميس أيضا إن الاتحاد الأوروبي قد يتلقى رسالة بشأن معدلات الرسوم الجمركية بحلول اليوم الجمعة، مما يلقي بظلال من الشك على تقدم المحادثات التجارية بين واشنطن والتكتل. ونزل اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1671 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي بواحد في المئة.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.31 بالمئة إلى 0.6568 دولار، وسط حالة من اضطراب المزاج العام للسوق.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي "تم تجاهل أنباء الرسوم الجمركية حتى الآن إلى حد كبير، ولكن كندا... إنها شيء لا أعتقد أن السوق كانت مستعدة له".

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22 بالمئة إلى 1.3551 دولار متخلياً عن مكاسب طفيفة سجلها من وقت سابق من الجلسة. ويتجه لخسارة أسبوعية بأكثر من 0.6 بالمئة.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.32 بالمئة إلى 0.6013 دولار، وتراجع الين 0.13 بالمئة إلى 146.44 للدولار.

وتتجه العملة اليابانية لانخفاض أسبوعي بأكثر من واحد في المئة بعد أن فرض ترامب على طوكيو رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ورغم أن رد فعل السوق على سلسلة إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع كان خافتا إلى حد كبير مقارنة بعمليات البيع المحمومة التي أعقبت الإعلان عن الرسوم الجمركية في أبريل، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء توقعات التجارة العالمية وما إذا كان الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس آب نهائيا.

وقد دعم هذا الدولار الذي ارتفع في أحدث التداولات 0.2 بالمئة عند 97.77 مقابل سلة من العملات، ويتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب 0.8 بالمئة.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين في أحدث التداولات 1.8 بالمئة إلى 115609.10 دولار لتستقر قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 116746.70 دولار. وقفزت عملة الإيثر بأكثر من أربعة بالمئة لتلامس أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 2998.41 دولار.