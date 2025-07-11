تداولات إنفيديا تتجاوز 4 تريليونات دولار

أنهت شركة إنفيديا تداولات يوم الخميس بقيمة سوقية تجاوزت الأربعة تريليونات دولار للمرة الأولى، لتعزز بذلك مكانتها كأبرز لاعب في وول ستريت في سباق الهيمنة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم إنفيديا ذروتها لفترة وجيزة فوق أربعة تريليونات دولار يوم الأربعاء قبل أن تغلق عند حوالي 3.97 تريليون دولار.

وتبلغ قيمتها أكثر من القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة بالمملكة المتحدة.

ووصلت القيمة السوقية لإنفيديا للتريليون الأول في يونيو من عام 2023 وبلغت ثلاثة أمثالها في حوالي عام، بصورة أسرع من كل من أبل ومايكروسوفت، وهما الشركتان الأمريكيتان الأخريان الوحيدتان اللتان تزيد قيمتهما السوقية عن ثلاثة تريليونات دولار.

ومايكروسوفت هي ثاني أعلى الشركات الأمريكية قيمة، إذ تبلغ قيمتها السوقية 3.73 تريليون دولار.

وتراجع سهم أبل 15 بالمئة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، مما جعل قيمتها السوقية عند 3.17 تريليون دولار.