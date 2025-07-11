النفط يتعافى ويسجل ارتفاعاً طفيفاً

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد انخفاضها اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بضغط من خفض توقعات الطلب من جانب منظمة أوبك وكذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المتوقع أن تقوض النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 68.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 66.83 دولار للبرميل بزيادة 0.39 بالمئة.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 الذي نشر أمس الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب من الصين.

وذكرت المنظمة أن الطلب العالمي سيبلغ في المتوسط 106.3 مليون برميل يومياً في عام 2026، بانخفاض عن 108 ملايين برميل يومياً في توقعات العام الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وقال إن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15 بالمئة أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

ومن المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي فرض سقف متحرك على أسعار النفط الروسي في حزمة عقوبات جديدة، بعد أن أفقد انخفاض أسعار النفط السقف الحالي جدواه، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس.