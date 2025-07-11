المؤشر نيكاي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليتداول على انخفاض طفيف اليوم الجمعة بعدما محت خسائر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو أثر المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 39595.96 بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المؤشر لخسارة أسبوعية بواقع 0.5 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 بالمئة إلى 2832.86.

وهوى سهم فاست ريتيلينج 6.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة ستبدأ في التأثير على عملياتها في الولايات المتحدة بشكل كبير اعتبارا من وقت لاحق من هذا العام وأنها تخطط لرفع الأسعار لتخفيف الأعباء.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.9 بالمئة مقتفيا أثر مكاسب بلغت 0.75 بالمئة للمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الليلة الماضية.