أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك عن خطط لتوسيع خدمة سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة للشركة ودمج "جروك"، روبوت الدردشة للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة "إكس إيه أي"، في سيارات تسلا بدءا من الأسبوع المقبل.

ودفع هذا الإعلان، الذي نشر على منصة ماسك للتواصل الاجتماعي إكس، أسهم تسلا للارتفاع بنحو 5%.

وتم الكشف عن "جروك 4"، أحدث إصدار من روبوت الدردشة، في بث مباشر من قبل ماسك وفريقه في "إكس إيه أي". يأتي النموذج الجديد وسط جدل مستمر، بعد تقارير أفادت بأن "جروك" أنتج مؤخراً محتوى معادياً للسامية وأشاد بأدولف هتلر.

وردا على ذلك، قالت "إكس إيه أي" إنها نفذت ضمانات جديدة لمنع نشر مثل هذا المحتوى.

وأكد ماسك أن عمليات سيارات الأجرة الآلية التابعة لتسلا في أوستن، تكساس، ستتوسع في نهاية هذا الأسبوع، مع خطط لإطلاقها في منطقة خليج سان فرانسيسكو بانتظار موافقة الجهات التنظيمية في الأشهر المقبلة.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي تسلا الأوسع نحو تسويق خدمات الركوب الذاتية، بهدف المنافسة في مجال تهيمن عليه حاليا شركات مثل "وايمو" و"كروز". ويتوافق هذا الإطلاق أيضا مع منافسي تسلا مثل مرسيدس-بنز وفولكس فاجن، اللتين قامتا بالفعل بدمج مساعدين للذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" في سياراتهم.

ومع ذلك، فإن التوقيت حساس. فقد أثارت الخلافات الأخيرة حول "جروك" تدقيقًا متجدداً لمشاريع ماسك. بالإضافة إلى ذلك، استقالت ليندا ياكارينو هذا الأسبوع من منصب الرئيس التنفيذي لـ(إكس)، مما زاد من زعزعة القيادة في منصة ماسك الإعلامية.

وفي غضون ذلك، تم تحديد موعد اجتماع مساهمي تسلا في 6 نوفمبر، وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الخلافات السياسية العلنية لماسك وتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية. على الرغم من هذه التحديات، يظل ماسك يركز على دمج الذكاء الاصطناعي في مستقبل تسلا، مما يجعل "جروك" عنصراً رئيسياً في المرحلة التالية من نمو الشركة.