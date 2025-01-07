الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام. وبحلول الساعة 1927 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2634.52 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2647.40 دولار.

وقال نيتيش شاه، محلل السلع الأولية لدى ويزدوم تري "عوائد السندات عادت للارتفاع مجددا، مما يضع ضغوطا على الذهب".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر مما جعل الذهب أقل جاذبية. وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع التضخم مجددا.

وقد يحتاج المجلس إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ اثنين بالمئة. ويعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى تأجيج التضخم.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز "هناك تكهنات بأن يتراجع ترامب عن الرسوم الجمركية... إذا ارتفعت (أسعار) السلع الأولية، فسيظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".

وتترقب الأسواق الآن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي سيوفر مزيدا من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 29.93 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 930.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.25 دولار.