فولكس فاجن وشي بينج تعتزمان بناء شبكة محطات شحن للسيارات الكهربائية في الصين

أعلنت شركتا فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات وشي بينج الصينية للسيارات الكهربائية اليوم الاثنين اعتزامهما التعاون في بناء شبكة لمحطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في الصين.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم لبناء واحدة من أكبر شبكات الشحن فائق السرعة في الصين. وسيتضمن هذا التعاون الاستراتيجي بناء أكثر من 20 ألف نقطة شحن في 420 مدينة صينية لخدمة عملاء كل من شي بينج وفولكس فاجن جروب.

كما تستكشف الشراكة الجديدة احتمال إطلاق محطات شحن فائق السرعة تعمل علامة تجارية مشتركة للجانبين، بهدف تسريع وتيرة التوسع في محطات الشحن وتحسين الكفاءة التشغيلية.