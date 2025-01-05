انخفاض مبيعات هيونداي موتور السنوية بنسبة 8ر1% في عام 2024

- قالت شركة هيونداي موتور، الرائدة في صناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن مبيعاتها السنوية هبطت بنسبة 8ر1% على أساس سنوي في عام 2024 بسبب تراجع الطلب المحلي بشكل رئيسي.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن مبيعاتها وصلت إلى 4 ملايين و 141 ألفا و 791 وحدة في العام الماضي، منخفضة من 4 ملايين و 216 ألفا و 898 وحدة في عام 2023، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وشهدت المبيعات المحلية تراجعا بنسبة 5ر7 % على أساس سنوي لتصل إلى 705 آلاف و 10 وحدات، بينما انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 5ر0% إلى 3 ملايين و 436 ألفا و 781 وحدة.

وذكرت هيونداي أنها تمكنت من تنويع موديلاتها المباعة من خلال التركيز على المركبات ذات القيمة العالية على الرغم من الظروف غير المواتية في التجارة المحلية والدولية في العام الماضي، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط التضخمية.

وقالت الشركة إنها تهدف إلى بيع 4 ملايين و 174 ألف وحدة في هذا العام بما في ذلك 710 آلاف وحدة في السوق المحلية و3 ملايين و 460 ألف وحدة في السوق العالمية، من خلال تعزيز مبيعات المركبات الصديقة للبيئة وتوسيع نظام إنتاجها في أمريكا الشمالية لتعزيز قدراتها على الاستجابة للمخاطر بشكل استباقي.