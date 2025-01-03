إيلون ماسك يشن هجوماً لاذعاً على الإعلام بسبب انفجار تسلا

شن إيلون ماسك هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام الأمريكية بسبب تغطيتها لانفجار شاحنة تسلا سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيجاس في يوم رأس السنة الجديدة.

واتهم ماسك المنافذ الإعلامية بنشر معلومات مضللة، وتضليل الجماهير للاعتقاد بأن شاحنة سايبرترك تعطلت وانفجرت.

وقد تم تأكيد أن الانفجار الذي شمل الألعاب النارية وخزانات الغاز ووقود التخييم ونظام تفجير، كان هجومًا إرهابيًا محتملًا .

ووفقًا لماسك، احتوت شاحنة سايبرترك الانفجار ووجهته إلى الأعلى، مما أدى إلى تجنيب الأبواب الزجاجية لبهو الفندق من التلف.

ومع ذلك، وصفت العديد من التقارير الإعلامية الحادث بأنه فشل في المنتج، مما أثار غضب متابعي ماسك.

استهدف ماسك وكالة أسوشيتد برس على وجه التحديد، متهمًا الوكالة بالتحيز في تقاريرها عن حادثة سايبرترك. وسخر من مصداقية وكالة أسوشيتد برس، واصفًا إياها بـ "الدعاية المرتبطة"، مما أدى إلى تضخيم انتقادات الوكالة لاختياراتها للعناوين الرئيسية ونبرتها التحريرية.

وسارع المؤيدون في X إلى الدفاع عن تسلا ومركباتها، مشيرين إلى قدرة شاحنة "سايبرترك" على تحمل مثل هذا الانفجار القوي. نشر أحد المستخدمين: "لقد منعت جودة بناء "سايبرترك" المزيد من الدمار. "هذه شهادة على تصميمها، وليس فشلاً".