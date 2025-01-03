كل ما تريد معرفته عن ضرائب الهواتف الجديدة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة تبلغ نحو 38.5% من قيمة الهاتف، وتُطبق على الأجهزة التي يتم جلبها بغرض الاستخدام الشخصي أو التجاري.

تطبيق "تليفوني"

أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا يُدعى "تليفوني" لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم الجمركية المستحقة إلكترونيًا. في حالة عدم السداد خلال 90 يومًا، سيتم إيقاف تشغيل الهاتف داخل مصر.

الإعفاءات

يُعفى الهاتف المحمول الأول الذي يتم استقدامه للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الرسوم على أي أجهزة إضافية.

مكافحة التهريب

تهدف الحكومة إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث أشارت التقارير إلى أن 95% من الأجهزة التي دخلت البلاد كانت مهربة، مما تسبب في خسائر تُقدر بحوالي 60 مليار جنيه سنويًا.

تشجيع الصناعة المحلية

يسعى القرار إلى دعم تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، حيث بدأت بعض الشركات الدولية في إنتاج أجهزة داخل مصر، مما يسهم في توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

ردود الفعل

أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة نتيجة لهذه الرسوم، بينما رأى آخرون أن الخطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق.

وزارة المالية

وأكدت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية الحالية تهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة التهريب. كما أوضحت أن الهواتف التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل 1 يناير 2025 مستثناة من النظام الجديد.

كيفية التسجيل ودفع الرسوم

1. تحميل تطبيق "تليفوني": متاح على متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور".

2. إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI): للتحقق من خضوع الجهاز للرسوم الجمركية.

3. الدفع الإلكتروني: في حالة خضوع الجهاز للرسوم، يمكن السداد عبر التطبيق خلال 90 يومًا.

4. تأكيد التسجيل: بعد السداد، يتم تسجيل الجهاز بشكل رسمي، مما يضمن استمرارية عمله داخل مصر.

أجهزة التابلت والحاسب المحمول

أوضحت الحكومة المصرية أن تطبيق الإجراءات الجديدة على أجهزة الهاتف المحمول لا تشمل أجهزة التابلت وأجهزة الحاسب المحمول.