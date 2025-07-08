نيكاي يرتفع مدعوماً بتأجيل الموعد النهائي لرسوم ترامب

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مدعوماً بتراجع الين بعد منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية.

وصعد نيكي 0.2 بالمئة إلى 39679.13 عند الساعة 0220 بتوقيت جرينتش. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

وبدأ ترامب أمس الاثنين إخبار شركاء تجاريين بزيادة الرسوم الجمركية اعتباراً من أول أغسطس، مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الأصلية للرسوم المتبادلة غداً الأربعاء. وستواجه اليابان الآن رسوما 25 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إن إدارته ستواصل المفاوضات مع البيت الأبيض سعياً للتوصل إلى اتفاق ثنائي مفيد للطرفين. وكانت المحادثات مع طوكيو قد توقفت لأسابيع، والتي روج لها فريق ترامب في بادئ الأمر على أنها نجاح مبكر محتمل، إلا أن المحادثات مع طوكيو لا تزال متوقفة منذ أسابيع، لأسباب على رأسها فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على واردات السيارات اليابانية.

وقال ماسايوكي كيشيكاوا كبير خبراء الاقتصاد الكلي في سوميتومو ميتسوي دي.إس أسيت مانجمنت "من الواضح جدا أنه سيكون من الصعب جدا" التغلب على العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق بشأن السيارات. ويتوقع أن تظل الرسوم البالغة 25 بالمئة على القطاع قائمة.

وقال إن أفضل نتيجة لليابان هي خفض المعدل الشامل البالغ 25 بالمئة إلى نسبة أساسية 10 بالمئة تفرضها الولايات المتحدة على جميع الشركاء التجاريين.

وتلقى المصدرون اليابانيون الدعم من ضعف الين بشدة، إذ أدت معدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب إلى ارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل.

كان قطاع الرقائق من القطاعات الصاعدة، حيث ارتفع سهم أدفانتست 2.2 بالمئة وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 7.7 بالمئة.

وصعد قطاع صناعة السيارات، فارتفع سهم مازدا 2.5 بالمئة، وسهم تويوتا 0.5 بالمئة. غير أن سهم نيسان انخفض لليوم الثالث، حيث تراجع 2.9 بالمئة أخرى.