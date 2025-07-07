تراجع الدولار أمام اليوان الصيني في مستهل تعاملات الأسبوع

استهل الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الجديد بتراجع ملموس أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الاثنين في السوق الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 1506ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 29 بيب، عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 1535ر7 يوان لكل دولار بعد انخفاضه أمس 12 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.