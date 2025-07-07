نيكاي الياباني يتراجع قبل الموعد النهائي لرسوم ترامب

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين إذ يقيم المستثمرون الحذرون تفاصيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات.

وانخفض نيكاي 0.46 بالمئة ليصل إلى 39628.41 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن سجل انخفاضا طفيفا عند الفتح.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 2815.36 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية "تحول المستثمرون إلى الاتجاه الهبوطي عندما رأوا انخفاضا طفيفا في المؤشر نيكي وباعوا المزيد من الأسهم".

وأضاف "كانت السوق تترقب أي تفاصيل عن الرسوم الجمركية الأمريكية. أراد المستثمرون الابتعاد عن شراء الأسهم حتى تتضح التفاصيل".

وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستخطر الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو تموز، ومن المقرر أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب.

وبالنسبة للأسهم الفردية، تراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 8.81 بالمئة ليصبح الأعلى خسارة على المؤشر نيكي. وخفضت الشركة المصنعة للآلات يوم الجمعة توقعاتها لأرباحها التشغيلية السنوية، مشيرة إلى الضبابية حول توقعات الطلب بسبب تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

ونزلت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهم تويوتا موتور 1.11 بالمئة وانخفض سهم هوندا موتور 1.63 بالمئة.

وانخفض سهم نيسان موتور 4.35 بالمئة، وذلك بعد تقرير إعلامي محلي ذكر أن شركة صناعة السيارات تجري مناقشات مع شركة فوكسكون التايوانية حول التعاون في مجال السيارات الكهربائية الذي يمكن أن ينقذ مصنعها في أوباما في اليابان من الإغلاق.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية 0.68 بالمئة.

وصعد سهم ريكروت هولدنجز لخدمات التوظيف 2.26 بالمئة، وكان الأكثر دعما للمؤشر نيكاي.