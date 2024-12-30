شركة طيران العال الإسرائيلية توقف رحلاتها إلى موسكو حتى نهاية مارس

قررت شركة خطوط الطيران الإسرائيلية (العال) استمرار وقف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو حتى نهاية مارس 2025.

وقالت (العال) في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم الإثنين:" إن هذا القرار جاء بعد تحديث تقييم الوضع".

ومن جانبها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها على الإنترنت اليوم: إن هذه الخطوة تأتي بعد قيام شركة العال بوقف رحلاتها من وإلى موسكو الأسبوع الماضي، استنادا إلى" التطورات في المجال الجوي الروسي" بعد إعلان المسؤولين في أذربيجان تحطم طائرة ركاب في كازاخستان يوم الأربعاء بعد قيام وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاطها.

وجاء في بيان لشركة(العال):" بعد إجراء تقييم شامل للوضع، قررت شركة العال وقف كل عملياتها على خط تل أبيب/ موسكو حتى نهاية جدول رحلات الشتاء".

واستطردت (العال) في بيانها:" إن هذا القرار يأتي في ظل الحوار الجاري مع السلطات في البلاد لفهم الوضع".