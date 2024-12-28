مجموعة "باي فا" الألمانية تتخذ خطوات رئيسية نحو التعافي المالي

قطعت مجموعة "باي فا" الألمانية المثقلة بالديون خطوات كبيرة نحو التعافي المالي بعد تأمين اتفاق مع بنوك دائنة رئيسية ومساهميها الرئيسيين بشأن خطة لإعادة الهيكلة، والتي من المقرر أن تستمر حتى عام 2027.

وأعلنت مجموعة الخدمات اللوجستية والزراعية أنه من المتوقع أن يتم صياغة الاتفاق قانونيا بحلول أبريل 2025.

وتتضمن الخطة إعادة تنظيم شاملة لتمويل المجموعة. ويعد زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون يورو (156 مليون دولار) أحد العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة، والتي ستشمل إصدار أسهم جديدة بحقوق الاكتتاب للمساهمين الحاليين. ومن المقرر الانتهاء من تفاصيل الاتفاق في الربع الأول من عام 2025.

وتخطط "باي فا" أيضا لبيع حصتها البالغة 48٪ تقريبًا في شركة "رايفايزن وير أوستريا" النمساوية وحزمة أسهم أخرى مقابل 176 مليون يورو بحلول نهاية مارس المقبل.

وتلعب شركة "باي فا" - أكبر شركة تجارة زراعية في ألمانيا - دورا حيويا في الزراعة وإمدادات الغذاء في جنوب وشرق ألمانيا، إلا أنها مثقلة بديون بمليارات اليورو بعد التوسع الكبير الذي اعتمد على الائتمان على مدى العقد الماضي.

وفي أوائل ديسمبر الجاري، أعلنت "باي فا" عن خطط لشطب 1300 وظيفة، وهو ما يعادل 16٪ من قوتها العاملة، كجزء من خطة لإعادة الهيكلة.