تقاؤل مشوب بالحذر بشأن أداء مؤشر داكس الألماني

يتوقع خبراء اقتصاديون نهاية إيجابية لهذا العام لمؤشر داكس الألماني، مع توقعات بزيادة سنوية لا تقل عن 19% لعام 2024.

وأغلق المؤشر الرئيسي في ألمانيا على ارتفاع بنسبة 68ر0% ليصل إلى 32ر19984 نقطة يوم الجمعة، لينهي سلسلة سلبية استمرت سبعة أيام وذلك في يوم التداول قبل الأخير من العام.

وعلى الرغم من التراجع يوم الاثنين الماضي قبل العطلة، تمكن مؤشر داكس من تحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 5ر0%.

وقال يورجن مولنار، استراتيجي سوق رأس المال في شركة "روبوماركتس" للوساطة المالية "مع زيادة سنوية بنحو 20% في مؤشر الأسهم الألماني، كان الحصاد أكثر من ناجح".

وأضاف "وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما يوحي بتوقف الاتجاه الصعودي في أيام التداول الأولى من العام الجديد التي عادة ما تشهد أداء قويا كل عام".