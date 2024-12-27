تراجع الروبية الهندية إلى أدنى معدلاتها منذ فبراير 2023

تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى معدلاتها خلال قرابة عامين، حيث ألقى طلب المستوردين على الدولار في نهاية الشهر الجاري بظلاله على العملة المحلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الروبية تراجعت بنسبة 6ر0% في انخفاض قياسي جديد، لتسجل 7437ر85 روبية لكل دولار اليوم الجمعة،في أكبر تراجع لها خلال يوم واحد منذ فبراير2023.

وتتعرض العملة الوطنية الهندية لضغوط جراء اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع معدلات النمو، بالإضافة إلى قوة الدولار على مستوى العالم.

ويأتي تراجع الروبية أيضا نتيجة الارتفاع الطفيف في أسعار النفط حيث تعتبر الهند ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وتتوقع الأسواق تدخل بنك الاحتياط الهندي