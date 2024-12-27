أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من التفاؤل إزاء التحفيز الصيني

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل بأن تؤدي جهود التحفيز الاقتصادي إلى تعافٍ في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 69.60 دولار. وصعد خام برنت 0.4 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.2 بالمئة.

ورفع البنك الدولي أمس الخميس توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والأعمال إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات ستظل تلقي بظلالها خلال العام المقبل.

ووافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، في وقت تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر. وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي يظهر أن مخزونات الخام هبطت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون التقرير الرسمي للمخزونات الذي تصدره إدارة معلومات الطاقة لرؤية ما إذا كان سيؤكد هذا الانخفاض. ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة، وهو موعد متأخر عن المعتاد، وذلك بسبب عطلة عيد الميلاد.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول، في حين من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير 1.1 مليون برميل و0.3 مليون برميل على الترتيب.