الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط تركيز على إدارة ترامب ومسار الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لمؤشرات حول اتجاهات الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب واستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في عام 2025.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2632.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس 0.45 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. كما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2653.00 دولارا. ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع اقتراب نهاية العام.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهر، مما يشير إلى متانة سوق العمل وهو ما من المرجح أن يضع ضغوطا على البنك المركزي الأمريكي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قصفت إسرائيل أهدافا مرتبطة بجماعة الحوثي المتحالف مع إيران في اليمن أمس الخميس، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.

وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتتأهب الأسواق لتحولات سياسية كبيرة، تتضمن تعريفات جمركية، وتقليل القيود التنظيمية، وتعديلات ضريبية، في عام 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 939.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.19 بالمئة إلى 926.64 دولار.