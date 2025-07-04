الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف مالية أمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب اليوم الجمعة ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيداً من إقرار مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق في الكونجرس مما أثار مخاوف مالية، لكن بيانات الوظائف الأمريكية التي تجاوزت التوقعات حدت من المكاسب.

بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3328.36 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت مكاسب المعدن النفيس 1.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3337.90 دولار.

وتخطى تشريع ترامب المتعلق بخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونجرس أمس الخميس، إذ وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل على حزمة ضخمة من شأنها تمويل برنامجه المحلي وحرمان ملايين الأمريكيين من مزايا التأمين الصحي.

وأظهرت بيانات سوق العمل أمس الخميس أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة بأكثر من المتوقع في يونيو وأن معدل البطالة تراجع على نحو غير متوقع إلى 4.1 بالمئة.

وعززت بيانات الوظائف القوية موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

في الوقت نفسه، قال ترامب إن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد معدلات الرسوم الجمركية على السلع اعتباراً من اليوم الجمعة، مما يشير إلى تحول عن التعهدات السابقة بالتفاوض على اتفاقات تجارية مع كل دولة على حدة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً ويعد من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

فيما يتعلق بأوكرانيا، قال ترامب إن مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تحرز تقدماً في حل النزاع، في حين قال الكرملين إن موسكو ستواصل معالجة "الأسباب الجذرية" للأزمة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.73 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1378.30 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1137.94 دولار. وتتجه جميع المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.