مؤشرات الأسهم الروسية تتحول إلى الانخفاض بعد ارتفاعها في بداية التداولات

تحولت مؤشرات الأسهم الروسية إلى الانخفاض بعد ارتفاعها بشكل طفيف في بداية التداولات، حسبما أظهرت بيانات بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 31ر0 % ليصل إلى 92ر2710 نقطة،

كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 31ر0 % ليصل إلى 73ر840 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 78ر0 % ليصل إلى 35ر2681 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 78ر0 % ليصل إلى 27ر831 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 75ر13 كوبيك ليصل إلى 707ر13 روبل.