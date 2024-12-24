انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.73%

أظهر تقرير اقتصادي ، انكماش الاقتصاد المكسيكي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 73ر0% من إجمالي الناتج المحلي شهريا.

وفي الشهر الماضي، عدل البنك المركزي المكسيكي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 8ر1% لكنه أبقى على توقعاته للنمو في العام المقبل عند مستوى 2ر1% من إجمالي الناتج المحلي ليستمر النمو البطيء للاقتصاد المكسيكي للعام الرابع على التوالي.

من ناحية أخرى تراجع معدل التضخم السنوي في المكسيك أوائل الشهر الحالي بأقل قليلا من التوقعات مع استمرار ضغوط أسعار الخدمات وهو ما يدعم الموقف الحذر للبنك المركزي تجاه تمديد خفض أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم ارتفعت أسعار المستهلك خلال النصف الأول من الشهر الحالي بنسبة 44ر4% سنويا، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 4ر4% مقابل 55ر4% خلال النصف الثاني من الشهر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 62ر3% سنويا في حين كان متوسط التوقعات 59ر3%. ويستهدف البنك المركزي الذي سيعقد اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية يوم 6 فبراير المقبل معدل تضخم في حدود 3% زائد أو ناقص نقطة مئوية.

يذكر أن بنك المكسيك المركزي خفض سعر الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 10%، في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم الأساسي إلى النطاق المستهدف.