أسعار الذهب تستقر في معاملات ضعيفة بعد بيانات اقتصادية أمريكية

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر إلى حد كبير اليوم الاثنين في معاملات ضعيفة بعد مكاسب بفضل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة يوم الجمعة عندما أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى تباطؤ التضخم.

وبحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2621.19 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2637 دولارا للأوقية.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة تباطأ بعد تحسن طفيف في الشهور القليلة الماضية.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان من صناع السياسات في البنك المركزي يوم الجمعة إنهم يشعرون بأن من المرجح أن يستأنف البنك تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، لكنهم سيتريثون نظرا لأن "مرحلة إعادة المعايرة" قد انتهت.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.59 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 929.83 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 912.21 دولار للأوقية.