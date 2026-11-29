في خطوة غير مألوفة في عالم التكنولوجيا والأعمال، تتجه شركة «Neiry» الروسية المتخصصة في التقنيات العصبية إلى تحويل الحمام إلى وسيلة للتصوير الجوي لأغراض تجارية، عبر تزويد الطيور بشرائح إلكترونية وأجهزة تصوير صغيرة، في مشروع يجمع بين الهندسة البيولوجية والتكنولوجيا الحديثة، ويطرح نموذجاً مختلفاً عن الطائرات المسيّرة التقليدية.

وبحسب تقارير صحفية نشرتها مواقع «ديكريبت» و«إنسايد بي سي آي» في 28 نوفمبر، بدأت الشركة قبول طلبات العملاء الراغبين في الحصول على خدمات التصوير الجوي باستخدام الحمام، بأسعار تبدأ من 300 ألف روبل، تعادل نحو 3800 دولار للكيلومتر المربع، فيما تقتصر الخدمة، التي لا تزال في مرحلتها التجريبية، على السوق الروسية.

وتعتمد التقنية على زرع أقطاب إلكترونية دقيقة في أدمغة الطيور، تسمح بالتأثير في اتجاه طيرانها عن بُعد، مع تزويدها بكاميرات لالتقاط الصور الجوية. وقالت الشركة إن الحمام المزود بالتقنيات الحديثة نفذ أكثر من 100 رحلة تجريبية خارج المختبرات، والتقط أكثر من ألف صورة جوية، فيما تجاوزت مدة أطول رحلة 10 ساعات متواصلة.

وعلى خلاف الطائرات المسيّرة التقليدية، لا يحتاج الحمام إلى بطاريات لتوفير الطاقة اللازمة للطيران، كما يتمتع بقدرة طبيعية على تفادي العوائق أثناء التحليق. وتستهدف الشركة توظيف التقنية في مراقبة البنية التحتية والمنشآت والمناطق الحضرية، والرصد البيئي، فضلاً عن إمكانية استخدامها مستقبلاً في عمليات البحث والإنقاذ، كما تدرس فرص التوسع في أسواق دولية، من بينها البرازيل والهند.

غير أن المشروع يثير جدلاً واسعاً بشأن أخلاقيات استخدام الحيوانات لأغراض تجارية، ومدى تأثير الشرائح الإلكترونية في صحة الطيور، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالخصوصية وإمكانية إساءة استخدام التقنية. ورغم تأكيد الشركة التزامها بضوابط أخلاقية، لا تزال نتائج التجارب بحاجة إلى تقييم علمي مستقل، فيما لم تكشف الشركة عن أسماء عملائها أو قيمة العقود التجارية المنفذة حتى الآن.