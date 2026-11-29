قد يبدو حرق حقيبة يد تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، أو إتلاف ملابس فاخرة لم يرتدها أحد، قراراً يتعارض مع أبسط قواعد الاقتصاد والتجارة، فالمفترض أن تسعى الشركات إلى بيع منتجاتها وتحقيق الأرباح، حتى لو اضطرت إلى تقديم تخفيضات كبيرة للتخلص من مخزونها. لكن في عالم السلع الفاخرة، تختلف قواعد اللعبة، إذ قد ترى بعض الشركات أن إتلاف منتجاتها غير المباعة أقل ضرراً من بيعها بأسعار منخفضة.

وتكشف هذه الممارسة عن جانب مثير للجدل في اقتصاد الرفاهية، حيث لا تستمد المنتجات قيمتها من جودة المواد المستخدمة في تصنيعها فحسب، وإنما أيضاً من ندرتها وصعوبة الحصول عليها والمكانة الاجتماعية التي تمنحها لأصحابها.

الندرة تصنع الثروة

تقوم صناعة السلع الفاخرة على معادلة اقتصادية ونفسية تختلف عن الأسواق التقليدية. ففي حين تسعى معظم الشركات إلى بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات، تحرص بعض العلامات الفاخرة على التحكم في حجم المعروض للحفاظ على جاذبيتها. وكلما أصبح المنتج متاحاً لعدد أكبر من المستهلكين بأسعار منخفضة، فقد جانباً من خصوصيته، وربما تراجعت رغبة بعض العملاء الأثرياء في اقتنائه. فالمستهلك الذي يدفع 10 آلاف دولار مقابل حقيبة فاخرة لا يشتري الجلد والتصميم فقط، وإنما يدفع أيضاً مقابل الشعور بالتميز وامتلاك شيء لا يستطيع الجميع الحصول عليه.

الخوف من التخفيضات

وتخشى بعض العلامات التجارية أن تؤدي التخفيضات الكبيرة والمتكررة إلى تغيير نظرة المستهلكين إلى القيمة الحقيقية لمنتجاتها. فعندما تباع حقيبة سعرها الأصلي 5 آلاف دولار مقابل ألفي دولار في نهاية الموسم، قد يتردد العملاء مستقبلاً في شرائها بالسعر الكامل، ويفضلون انتظار التخفيضات. كما يمكن أن يشعر العملاء الذين اشتروها بالسعر الأصلي بأنهم دفعوا أكثر مما ينبغي، ما قد يؤثر في ولائهم للعلامة التجارية. ومن هذا المنطلق، تنظر بعض الشركات إلى إتلاف المخزون باعتباره تكلفة لحماية قدرتها على التسعير مستقبلاً.

فضيحة الـ37 مليون دولار

ففي عام 2018، أثارت دار الأزياء البريطانية «بربري» جدلاً عالمياً واسعاً، بعدما كشف تقريرها السنوي عن إتلاف منتجات غير مباعة بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني، تعادل آنذاك نحو 37 مليون دولار، خلال سنة مالية واحدة. وشملت المنتجات ملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل، فيما أثارت الواقعة انتقادات واسعة من منظمات حماية البيئة والمستهلكين. ودفعت الضغوط المتزايدة الشركة إلى الإعلان في سبتمبر من العام نفسه عن وقف ممارسة إتلاف المنتجات غير المباعة، والتوسع في إعادة استخدامها وتدويرها والتبرع بها.

اقتصاد المكانة الاجتماعية

وترتبط هذه الظاهرة بمفهوم «سلع فيبلن»، نسبة إلى الاقتصادي الأمريكي ثورستين فيبلن، الذي تناول العلاقة بين الاستهلاك والمكانة الاجتماعية. فبعض السلع الفاخرة قد تصبح أكثر جاذبية لدى شرائح معينة من المستهلكين كلما ارتفعت أسعارها، لأن السعر المرتفع نفسه يمثل أحد عناصر جاذبيتها. وبالتالي، فإن خفض الأسعار قد لا يؤدي دائماً إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للعلامة، بل ربما يضعف صورتها لدى جمهورها المستهدف.

فاتورة بيئية باهظة

لكن حماية الحصرية التجارية تأتي بتكلفة بيئية وأخلاقية، إذ يتطلب تصنيع الملابس والحقائب والأحذية استهلاك كميات من المياه والطاقة والمواد الخام، فيما يؤدي إتلافها إلى إهدار هذه الموارد، وقد يتسبب حرقها في انبعاثات ملوثة. ودفعت هذه الممارسات الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تشريعات تحد من إتلاف المنتجات غير المباعة، بما يشمل حظر إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة بالنسبة إلى الشركات الكبرى اعتباراً من يوليو 2026، مع استثناءات محددة. كما تتجه شركات فاخرة إلى تبني بدائل أكثر استدامة، تشمل الإنتاج حسب الطلب وإعادة التدوير وإصلاح المنتجات وإعادة بيعها.

وفي النهاية، تكشف هذه الظاهرة أن أغلى ما تمتلكه العلامات الفاخرة ليس مخزونها من الحقائب والملابس، وإنما صورتها في أذهان المستهلكين. ففي عالم الرفاهية، قد يكون الحفاظ على حلم امتلاك المنتج أكثر ربحية من بيع المنتج نفسه، لكن حماية هذا الحلم لم تعد مبرراً مقبولاً لإهدار الموارد والإضرار بالبيئة.