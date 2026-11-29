تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لتحول كبير في نظام التداول، اعتباراً من 6 ديسمبر المقبل، مع الاتجاه إلى إتاحة تداول الأسهم على مدار 23 ساعة يومياً، خمسة أيام أسبوعياً، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين عالمياً، وإزالة جانب كبير من القيود المرتبطة بفروق التوقيت بين الأسواق الدولية.

وذكرت تقارير صحفية أنه من المقرر أن تبدأ جلسات التداول في بورصات تشمل «ناسداك» و«نيويورك أركا» عند الساعة التاسعة مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتستمر حتى الثامنة مساء الجمعة، مع توقف يومي لمدة ساعة.

ويمثل تمديد ساعات التداول تحولاً مهماً بالنسبة إلى المستثمرين في الإمارات ودول الخليج والمنطقة العربية، إذ سيتيح لهم التعامل مع الأسهم الأمريكية خلال ساعات الصباح، بدلاً من انتظار افتتاح جلسة التداول الرئيسية مساءً بالتوقيت المحلي.

كما يمنح النظام الجديد المستثمرين مرونة أكبر في إدارة محافظهم الاستثمارية، والتفاعل بصورة أسرع مع نتائج الشركات والأخبار الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تصدر خارج ساعات التداول التقليدية.

ومن شأن الخطوة أن تعزز الطابع العالمي للأسواق الأمريكية، وتزيد فرص استقطاب السيولة الدولية، خصوصاً من الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية، في ظل تنامي الإقبال على الاستثمار في الأسهم الأمريكية.

في المقابل، قد يواجه المستثمرون تحديات مرتبطة بانخفاض السيولة خلال بعض ساعات التداول الممتدة، واتساع الفجوة بين أسعار البيع والشراء، وزيادة التقلبات السعرية. ويعكس هذا التحول اتجاهاً متنامياً نحو أسواق مالية شبه متواصلة، تتجاوز الحدود الجغرافية وفروق التوقيت، وتواكب تطلعات جيل جديد من المستثمرين.