في الوقت الذي يسعى فيه كثيرون إلى اقتناء الملابس الفاخرة والعلامات التجارية العالمية لإظهار مكانتهم الاجتماعية، يفضل بعض أغنى رجال العالم الظهور بملابس بسيطة، قد لا تختلف كثيراً عما يرتديه موظف عادي. فكيف يمكن لشخص يمتلك مليارات الدولارات، ويستطيع شراء أغلى الأزياء في العالم، أن يكتفي بقميص عادي وسروال بسيط وحذاء رياضي؟

تبدو هذه المفارقة مثيرة للاهتمام، لكنها تعكس فلسفة مختلفة في التعامل مع المال والوقت والمكانة الاجتماعية، وتكشف أن العلاقة بين الثروة والمظهر الخارجي ليست بالضرورة طردية، وأن امتلاك المال لا يعني دائماً الرغبة في استعراضه.

توفير الطاقة الذهنية

اشتهر مارك زوكربيرغ، مؤسس «ميتا»، لسنوات بارتداء القمصان الرمادية المتشابهة، فيما ارتبطت الصورة الذهنية لستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة «أبل»، بقميص أسود ذي ياقة مرتفعة وسروال جينز وحذاء رياضي.

ورغم اختلاف شخصياتهما، فإن اعتماد نمط ثابت من الملابس يعكس رغبة في تقليل عدد القرارات اليومية، وتخصيص المزيد من الوقت والتركيز للقضايا الأكثر أهمية.

ويرتبط هذا السلوك بمفهوم «إرهاق اتخاذ القرارات»، الذي يشير إلى أن كثرة الخيارات اليومية قد تزيد العبء الذهني على الإنسان. وبالنسبة إلى قادة الشركات الكبرى، الذين يتعاملون مع قرارات استثمارية وإدارية معقدة، قد يكون اختيار الملابس مهمة لا تستحق استنزاف الوقت والاهتمام.

الثراء لا يحتاج إلى إثبات

وفي علم الاقتصاد السلوكي، يرتبط شراء السلع الفاخرة أحياناً بما يعرف بـ«الاستهلاك الاستعراضي»، وهو استخدام المنتجات مرتفعة الثمن لإظهار المكانة الاجتماعية والقدرة المالية.

لكن بعض الأثرياء الذين حققوا شهرة واسعة ومكانة اقتصادية راسخة قد لا يشعرون بالحاجة نفسها إلى إثبات نجاحهم من خلال الملابس.

فالملياردير المعروف عالمياً لا يحتاج بالضرورة إلى ساعة باهظة الثمن أو بدلة فاخرة لإقناع الآخرين بثرائه، بعدما أصبحت إنجازاته وشركاته وثروته مؤشرات واضحة على مكانته.

عادات لا تغيرها المليارات

ويحتفظ بعض المليارديرات بعاداتهم الاستهلاكية القديمة، حتى بعد تحقيق ثروات هائلة. ويعد المستثمر الأمريكي وارن بافيت أحد أشهر الأمثلة على تبني نمط حياة يتسم بالاعتدال مقارنة بحجم ثروته.

كما اشتهر إنغفار كامبراد، مؤسس شركة «إيكيا» الراحل، باقتصاده في الإنفاق الشخصي، وحرصه على شراء الملابس المستعملة، واستخدام وسائل النقل الأقل تكلفة.

وتعكس هذه السلوكيات لدى بعض الأثرياء فلسفة تقوم على التمييز بين القدرة على الإنفاق والحاجة الفعلية إليه، فالقدرة على شراء شيء باهظ الثمن لا تعني بالضرورة وجود سبب لشرائه.

البساطة علامة شخصية

وقد تتحول الملابس البسيطة إلى جزء من الهوية الشخصية لرجل الأعمال، وأداة لتعزيز حضوره الإعلامي، وترسيخ صورته لدى الجمهور.

ففي قطاع التكنولوجيا خصوصاً، ارتبطت الملابس غير الرسمية بثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأصبحت القمصان العادية والأحذية الرياضية تعبر عن بيئة عمل تختلف عن الصورة التقليدية للمديرين التنفيذيين بالبدلات الرسمية وربطات العنق.

وقد تحمل البساطة أيضاً رسالة ضمنية مفادها أن قيمة الإنسان تكمن في أفكاره وإنجازاته، وليس في تكلفة ملابسه.

بساطة خادعة

لكن المظهر البسيط لا يعني دائماً انخفاض السعر، إذ يتجه بعض الأثرياء إلى ما يعرف بـ«الرفاهية الصامتة»، وهي اقتناء ملابس عالية الجودة وباهظة الثمن، لكنها خالية من الشعارات البارزة والتصميمات اللافتة.

وقد يبدو قميص أحد المليارديرات عادياً للغاية، بينما يصل سعره إلى مئات أو آلاف الدولارات، ما يجعل التمييز بين البساطة الحقيقية والفخامة غير المعلنة أمراً صعباً.

وفي المقابل، لا يمكن تعميم هذا السلوك على جميع الأثرياء، إذ يفضل كثيرون منهم اقتناء الأزياء الفاخرة والمجوهرات والساعات النادرة.

وفي النهاية، يمكن القول بأن الملابس الرخيصة لا تصنع المليارديرات، كما أن الملابس الفاخرة لا تصنع الأثرياء. لكن اللافت في تجارب بعض أصحاب الثروات الضخمة أنهم يتعاملون مع المال باعتباره وسيلة لتحقيق أهدافهم، وليس مجرد أداة لإبهار الآخرين. فربما تكون إحدى صور الرفاهية الحقيقية أن يمتلك الإنسان القدرة على شراء كل شيء، دون أن يشعر بالحاجة إلى ذلك.