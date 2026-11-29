في عالم صناعة السيارات، حيث احتاجت شركات عريقة إلى عقود طويلة لبناء أسمائها، اختار رجل الأعمال الصيني لي شوفو طريقاً مختلفاً تماماً. لم يبدأ مهندساً في مصانع السيارات الكبرى، ولم يرث شركة عريقة، بل انطلق من مشروعات صناعية صغيرة، بينها تصنيع مكونات الثلاجات، قبل أن يقود واحدة من أبرز قصص الصعود الصناعي في الصين الحديثة.

إنها حكاية رجل لم يكتفِ بمنافسة الشركات الأجنبية داخل بلاده، بل قرر شراء بعض أشهر علاماتها، في تحول يعكس انتقال الصين من سوق تستقبل التكنولوجيا العالمية إلى قوة تستثمر فيها وتشارك في تطويرها.

بداية بـ 120 يواناً

تبدأ الحكاية في قرية لوكياو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، حيث ولد لي شوفو عام 1963 لأسرة تعمل بالزراعة. لم تكن أمام الشاب موارد مالية كبيرة، لكن فضوله التجاري دفعه إلى البحث عن فرص تتجاوز حدود قريته.

في مطلع الثمانينيات، لاحظ الإقبال على استوديوهات التصوير، فاقترض من والده 120 يواناً واشترى كاميرا صينية، وبدأ يتنقل بدراجته لالتقاط الصور مقابل مبالغ بسيطة. كانت تلك تجربته الأولى في عالم الأعمال، قبل أن ينتقل إلى إعادة تدوير المعادن وتصنيع مكونات الأجهزة المنزلية.

وفي عام 1986، أسس المشروع الذي أصبح لاحقاً «جيلي»، وبدأ بتصنيع قطع غيار الثلاجات، ثم توسع إلى صناعتها. ولم يكن يتخيل كثيرون أن ذلك المشروع الصغير سيصبح نواة واحدة من أبرز مجموعات السيارات الصينية.

حلم بأربع عجلات

لم تسر رحلة لي شوفو في خط مستقيم. فقد واجه صعوبات تنظيمية في صناعة الثلاجات، ما دفعه إلى البحث عن نشاط جديد. وفي التسعينيات، اتجه إلى تصنيع الدراجات النارية، قبل أن يقرر دخول صناعة السيارات، رغم افتقاره إلى الخبرة المتراكمة التي امتلكتها الشركات العالمية.

كان قراره استثنائياً؛ فصناعة السيارات تحتاج إلى استثمارات ضخمة ومصانع ومهندسين وشبكات توريد، فضلاً عن تراخيص حكومية معقدة. لكن لي شوفو رأى فرصة في سوق صينية ضخمة كانت السيارات فيها بعيدة عن متناول قطاعات واسعة من السكان. وكان طموحه إنتاج سيارات يستطيع المواطن العادي شراءها.

وفي عام 1997، دخلت «جيلي» صناعة السيارات، ثم خرجت أول سيارة من خطوط إنتاجها عام 1998، قبل أن تحصل الشركة عام 2001 على الترخيص الرسمي الذي رسخ مكانتها بوصفها رائدة بين شركات السيارات الصينية الخاصة. كانت البداية متواضعة، لكن الإنجاز الأهم تمثل في إثبات قدرة شركة خاصة محلية على اقتحام صناعة تهيمن عليها مجموعات حكومية وتحالفات دولية.

صفقة أدهشت العالم

جاء التحول الأكبر في عام 2010، عندما أقدمت «جيلي القابضة» على شراء شركة «فولفو للسيارات» السويدية من «فورد» الأمريكية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار.

لم تكن الصفقة مجرد استحواذ على علامة تجارية فاخرة؛ فقد مثّلت انتقال شركة صينية حديثة نسبياً إلى موقع مالك لإحدى أشهر الشركات الأوروبية في صناعة السيارات. وأثارت الخطوة تساؤلات بشأن قدرة «جيلي» على إدارة علامة عريقة ارتبط اسمها بالسلامة والجودة والهندسة السويدية.

لكن لي شوفو أدرك أن القيمة الحقيقية لـ«فولفو» لا تكمن في مصانعها وحدها، بل في خبراتها الهندسية وعلامتها التجارية وشبكة توزيعها العالمية. لذلك، اعتمدت المجموعة نموذجاً يقوم على المحافظة على هوية «فولفو» واستقلاليتها التشغيلية، مع الاستفادة من الموارد الاستثمارية والتعاون التقني. وأصبح الاستحواذ نقطة تحول في تاريخ المجموعة، إذ منحها حضوراً عالمياً يصعب تحقيقه بالاعتماد على التصدير وحده.

إمبراطورية متعددة العلامات

لم يتوقف طموح لي شوفو عند «فولفو». فقد توسعت المجموعة لاحقاً في علامات ومشروعات متنوعة، بينها «لوتس» البريطانية للسيارات الرياضية، و«بروتون» الماليزية عبر شراكة استراتيجية، إلى جانب تطوير علامتي «لينك آند كو» و«زيكر».

كما أصبحت «بولستار» جزءاً من منظومة الاستثمارات والعلاقات الصناعية المرتبطة بالمجموعة، مع اختلاف هياكل الملكية والحصص بين العلامات. ويعكس هذا التنوع استراتيجية تستهدف المنافسة في شرائح متعددة، من السيارات الاقتصادية إلى المركبات الفاخرة والكهربائية والرياضية. وبدلاً من بناء علامة واحدة تنافس الجميع، اتجه لي شوفو إلى تشكيل شبكة من الشركات التي تجمعها فرص التعاون في البحث والتطوير والمنصات الهندسية وسلاسل التوريد.

4.11 ملايين سيارة

وتكشف الأرقام حجم التحول الذي حققته المجموعة. فوفق بيانات «جيلي القابضة»، تجاوز إجمالي مبيعات علاماتها 4.11 ملايين سيارة خلال عام 2025، بينها أكثر من 3 ملايين سيارة للكيان المدرج التابع لمجموعة «جيلي أوتو»، ونحو 710 آلاف سيارة لـ«فولفو».

كما تجاوز عدد العاملين في المجموعة 140 ألف موظف حول العالم، بعدما تحولت من مشروع صغير في تشجيانغ إلى منظومة صناعية واستثمارية عابرة للقارات. وتعكس هذه الأرقام تحولاً في موقع الشركات الصينية داخل صناعة السيارات العالمية؛ فلم تعد المنافسة تقتصر على الأسعار المنخفضة، بل امتدت إلى التصميم والبرمجيات والبطاريات والهندسة المتقدمة.

رهان على المستقبل

يواجه لي شوفو اليوم تحدياً مختلفاً عن ذلك الذي واجهه عند تأسيس «جيلي». فلم يعد السؤال كيف يصنع سيارة صينية، بل كيف يحافظ على تنافسية مجموعة عالمية وسط التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والقيادة الذكية.

وتفرض هذه المرحلة استثمارات متواصلة في البطاريات والبرمجيات والحوسبة، إلى جانب مواجهة المنافسة السعرية والتوترات التجارية وتغير تفضيلات المستهلكين. وتكشف قصة لي شوفو عن درس اقتصادي يتجاوز صناعة السيارات: فالثروات الكبرى لا تُبنى دائماً بالانطلاق من صناعة متقدمة، وإنما قد تبدأ من نشاط بسيط، ثم تتوسع عبر التعلم والمخاطرة والاستحواذ على المعرفة.

فالشاب الذي اقترض 120 يواناً لشراء كاميرا، ثم صنع مكونات الثلاجات، أصبح يقود مجموعة تمتلك وتستثمر في علامات سيارات عالمية. وبين أول صورة التقطها بدراجته وأحدث سيارة كهربائية تخرج من مصانع مجموعته، تمتد رحلة أربعة عقود من التحولات. إنها قصة رجل لم يكتفِ بصناعة السيارات، بل نجح في تغيير موقع شركته من منافس محلي صغير إلى أحد اللاعبين المؤثرين في مستقبل صناعة السيارات العالمية.