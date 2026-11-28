أكد مسؤولو شركات مجرية، خلال لقاءات البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى بودابست، اهتمامهم بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع دبي والوصول عبرها إلى عملاء وشركاء في أسواق المنطقة. وشهدت البعثة 210 اجتماعات عمل ثنائية، استكشفت خلالها 22 شركة من دبي فرص الاستثمار والتوسع في السوق المجرية، وبحثت مع نظيراتها المجرية فرص تطوير مشاريع مشتركة وإقامة شراكات تجارية.

يأتي هذا الحراك على قاعدة من النمو التجاري، إذ ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع المجر بنسبة 12.6 % في 2025، لتبلغ 2.9 مليار درهم، كما زاد عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنسبة 720 % خلال خمس سنوات، ليصل إلى 246 شركة بنهاية 2025.

ونظمت غرفة دبي العالمية الاجتماعات ضمن برنامج البعثة، الذي شمل منتدى «مزاولة الأعمال مع المجر»، بالتعاون مع سفارة الإمارات في بودابست، ووزارة الاقتصاد والطاقة المجرية، وغرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات. وأتاحت اللقاءات للشركات بحث تفاصيل التوسع في السوقين، من متطلبات تأسيس النشاط واختيار الشريك المحلي إلى اختبار الحلول التقنية وتحديد قنوات البيع.

تعاون قانوني لتأسيس الأعمال

وتبرز مشاركة مارتون كوفاتش، الشريك الإداري في مكتب «مور ليغال كوفاتش» للمحاماة، فرص التعاون بين مكاتب المحاماة في دبي والمجر لمساندة الشركات عند دخول السوقين. فالشركة المجرية التي تدرس تأسيس نشاط في دبي تحتاج إلى تحديد الشكل القانوني الملائم وفهم متطلبات الترخيص، فيما تحتاج شركة دبي الراغبة في التوسع في المجر إلى الإلمام بالقواعد التي تحكم نشاطها وصياغة اتفاقاتها مع الشركاء المحليين.

ويمكن للمكاتب القانونية في الجانبين مساندة الشركات منذ دراسة خيارات التأسيس وحتى التفاوض على العقود، بما يساعدها على تحديد مسؤوليات كل طرف قبل بدء العمل المشترك.

وفي قطاع المياه يبرز مجال للتعاون من خلال مشاركة كيف باب، مدير تطوير الأعمال الدولية في شركة «ووتر ميني لاب» المحدودة. ويمكن أن يبدأ التعاون بمشروع تجريبي مع جهة عاملة في دبي لقياس جودة المياه، يتيح للشريك المحلي تقييم أداء التقنية في ظروف التشغيل الفعلية، ويمنح الشركة المجرية فرصة لفهم متطلبات السوق ومواءمة حلولها معها. وتساعد نتائج التجربة الطرفين على تحديد نطاق التعاون التجاري، سواء عبر تطبيق الحل في مواقع أخرى أو تطويره وفق احتياجات الجهة المستخدمة.

مؤسسات صغيرة

وتبرز مشاركة أندريا كيراليني بيزدان، المديرة التنفيذية لمؤسسة فردية تحمل اسمها، فرص المؤسسات الصغيرة في بناء علاقات تجارية بين دبي والمجر. ويمكن لمؤسسة مجرية دخول سوق دبي عبر تقديم خدمة أو تنفيذ مشروع محدد مع شريك محلي، فيما تستطيع مؤسسة من دبي اتباع المسار نفسه في المجر.

ويتيح العقد الأول للمؤسستين قياس الطلب وتقييم قدرتهما على تنفيذ العمل المشترك، كما يساعدهما في تحديد الموارد التي يتطلبها التوسع قبل الالتزام بعقود أكبر.

وفي مجال التوزيع، تسلّط مشاركة أدريين شيمون، مالكة شركة «وودمون» ذات المسؤولية المحدودة، الضوء على أهمية اختيار الشريك التجاري عند دخول سوق جديدة. فالمورّد المجري يستفيد من معرفة الموزّع في دبي بقنوات البيع واحتياجات العملاء، فيما يستطيع الموزّع تقييم مدى ملاءمة المنتجات للسوق وقدرة المورد على الالتزام بمواعيد التسليم.

وتتيح لقاءات بودابست للطرفين بحث تفاصيل التوريد والتوزيع قبل الاتفاق على نطاق الشراكة. ومن شأن هذه الشراكات أن توسّع خيارات التوريد أمام شركات دبي، وتمنح المورّدين المجريين فرصة للوصول إلى عملاء في الإمارة وأسواق المنطقة.