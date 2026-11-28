أنشأت منصة «بينانس» هيكلاً تنظيمياً في سوق أبوظبي العالمي، يغطي تداول الأوراق المالية، والمقاصة، والحفظ الأمين، والإصدار المُرمّز، وهو إطار من شأنه دعم توسعها في أسواق رأس المال المُرمّزة، وخدمات الطروحات العامة الأولية المحتملة، بحسب موقع «توكن بوست».

ويضم الهيكل ثلاث جهات مرخصة، إذ تحمل شركة «نست إكستشينج ليمتد» تراخيص مرتبطة بعمل بورصة استثمارية معترف بها، ومنشأة تداول متعددة الأطراف، فيما تحمل شركة «نست كليرينغ آند كاستودي ليمتد» تراخيص للعمل كغرفة مقاصة معترف بها، ومركز لإيداع الأوراق المالية، بينما تتولى شركة «نست تريدينغ ليمتد» أعمال الوساطة والتداول.

وتشرف شركة «بي تيك هولدينغز ليمتد» على إصدار الأوراق المالية المُرمّزة، وطلبات نشرات الإصدار، في حين تدير شركة «بي تيك سيرفيسز ليمتد» عمليات سكّ الرموز، والإفصاحات، وإجراءات الشركات عبر العقود الذكية، بما في ذلك وظائف مثل تجزئة الأسهم، وتوزيعات الأرباح، وإعادة الاستثمار.

ودخل الهيكل التشغيلي العالمي لـ «بينانس» تحت مظلة الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي في 5 يناير 2026، بعد حصوله على الموافقة في ديسمبر 2025، في خطوة مثلت انتقالاً تدريجياً بعيداً عن هيكلها العالمي الذي كان يتركز سابقاً في جزر كايمان.

أُدرجت أولى منتجات «بي ستوكس» التابعة لـ «بي تيك هولدينغز» في القائمة الرسمية لسوق أبوظبي العالمي في 11 يونيو، وبدأ تداولها في بورصة «نست». وتمثل هذه المنتجات شهادات تستند إلى أدوات مالية محددة، وتُشبه إلى حد كبير شهادات الإيداع المسجلة على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وتظل الأسهم الأمريكية الأساسية محفوظة ضمن نظام الحفظ التقليدي للأوراق المالية في الولايات المتحدة، كما في حالتي «تسلا» و«إنفيديا»، بينما تستخدم «بي تيك سيرفيسز» العقود الذكية لإدارة إجراءات الشركات ذات الصلة.

وخلال الفترة من يونيو وحتى مطلع نوفمبر، توسعت منتجات «بي ستوكس» لتشمل كبرى شركات التكنولوجيا، وصناديق المؤشرات المتداولة، والأسهم عالية التذبذب، والشركات الأصغر حجماً، إذ شملت المنتجات انكشافاً مرتبطاً بشركة «بندينغ سبونز»، وصندوق «برو شيرز ألترا برو كيو كيو كيو» المتداول (TQQQ)، و«غيم ستوب»، و«هيمز آند هيرز»، و«سيلزفورس»، و«سي إي إيه إندستريز»، و«فوروارد إندستريز»، و«بلاك بيري»، و«مونغو دي بي»، و«بينغوين سوليوشنز»، و«بيركشاير هاثاواي»، وصندوق «إنتل» ذي الرافعة المالية المزدوجة (INTW).

وبحلول مطلع سبتمبر، سجلت منتجات «بي ستوكس» حجم تداول تراكمياً تجاوز 30 مليار دولار، جرى أكثر من نصفه خارج أوقات عمل أسواق الأسهم الأمريكية، بما في ذلك ساعات التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وكذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويمكن للمستثمرين استخدام الرموز المعتمدة والمربوطة بالعملات الورقية، مثل عملة «يو إس دي سي» (USDC)، للاكتتاب والتداول. ولا يُسمح لشركة «نست تريدينغ» بالاحتفاظ بأموال العملاء التقليدية أو التحكم فيها، إذ يقتصر تعاملها على الرموز المعتمدة والمربوطة بالعملات الورقية مثل «يو إس دي سي».

ترتبط السوق المحتملة لهذا الهيكل جزئياً بنقاط الضعف في الطروحات العامة الأولية التقليدية، فقد أظهر تحليل شمل 650 طرحاً عاماً تقليدياً، جمع كل منها ما لا يقل عن 50 مليون دولار، باستثناء شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أن إجمالي العوائد المجمعة بلغ 441.33 مليار دولار.

وبلغ متوسط الفجوة بين سعر الطرح وسعر الافتتاح في اليوم الأول 29.6 %، في حين سجّل الوسيط الحسابي للعائد منذ افتتاح اليوم الأول وحتى وقت إعداد التحليل، تراجعاً بنسبة 36 %، وتداولت أسهم 64.1 % من هذه الشركات لاحقاً دون أسعار طرحها.

وسجلت الشركات التي طرحت في البداية أقل من 10 % من أسهمها للجمهور وسيط تراجع بلغ 49.4 % خلال 180 يوماً، مقارنة بتراجع قدره 23.8 % للشركات التي تراوحت نسبة أسهمها الحرة المطروحة أولياً بين 15 % و25 %.

وتغطي اختبارات الإدراج في سوق أبوظبي العالمي الربحية، والقيمة السوقية، وصافي الأصول الملموسة، ورأس المال العامل، وبموجب اختبار الربحية، يتعين على الجهة المُصدرة تحقيق أرباح تراكمية لا تقل عن مليون دولار خلال السنوات الثلاث السابقة، وأرباح موحدة لا تقل عن 500 ألف دولار خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وتبلغ رسوم اعتماد نشرة الإصدار 20 ألف دولار، بينما تبلغ رسوم الإدراج في القائمة الرسمية 3 آلاف دولار. ويجب على الجهات المُصدرة التي تقل قيمتها عن 500 مليون دولار أن توفر ملكية عامة لا تقل عن 20 % بموجب متطلبات سوق أبوظبي العالمي ذات الصلة، في حين يتعين على الجهات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار دولار توفير ملكية عامة لا تقل عن 15 %.

ويمكن أن تشمل الشريحة المستهدفة المحتملة شركات تتراوح قيمتها بين نحو 100 مليون و800 مليون دولار، بصافي ربح سنوي يتراوح بين 3 ملايين و30 مليون دولار، ومن بين القطاعات المحتملة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات العابرة للحدود، والتكنولوجيا المالية، وناشري الألعاب، وشركات البنية التحتية للعملات المشفرة ذات التدفقات النقدية المستقرة.

وتجاوز حجم تداولات «بينانس» في عام 2025 ما قيمته 7.1 تريليونات دولار، مقارنة بنحو 7.88 تريليونات دولار لحجم التداول السنوي في بورصة هونغ كونغ للمقاصة والتداول.

وحتى 18 نوفمبر، بلغت القيمة السوقية العالمية المجمعة للأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسلع المُرمّزة نحو 8.59 مليارات دولار، عبر 804 منتجات نشطة، و187 منصة تداول. وسجلت السوق حجم تداول فوري خلال 24 ساعة، بقيمة 1.79 مليار دولار، وحجم تداول في المشتقات بقيمة 50.52 مليار دولار، وعقوداً مفتوحة بقيمة 11.22 مليار دولار.

واستحوذت «بينانس» على نحو 41 % من حجم التداول في سوق الأسهم وصناديق المؤشرات والسلع المُرمّزة تلك، وشملت أرقامها 470.6 مليون دولار في التداول الفوري خلال 24 ساعة، و20.9 مليار دولار في تداول المشتقات، و3.47 مليارات دولار في العقود المفتوحة. في المقابل، استحوذت منصة «أو كي إكس» على نحو 9.5 % من السوق، ما يمنح «بينانس» حجم تداول يعادل نحو 4.3 أضعاف حجم تداول منافستها.