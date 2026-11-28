تواصل «طيران الإمارات» تعزيز استثماراتها في أسطول طائرات «إيرباص A380»، مستفيدة من قدرتها الاستيعابية الكبيرة وجدواها التجارية على المسارات ذات الطلب المرتفع، رغم ارتفاع تكاليف تشغيل هذا الطراز، التي تتراوح وفق تقديرات متخصصة بين نحو 147 ألفاً و202 ألف درهم، بحسب أسعار الوقود وطول الرحلات.

وتتمسك الناقلة باستراتيجيتها القائمة على مواصلة تشغيل أكبر طائرة ركاب في العالم حتى نحو عام 2041، بالتوازي مع ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في تحديث أسطولها وتجديد مقصوراتها، في توجه يعكس الرهان على اقتصاديات الطائرات العملاقة في الأسواق التي تتمتع بحركة سفر كثيفة، خصوصاً عبر مركزها الرئيسي في دبي.

وبحسب تقديرات قطاع الطيران التي أوردها تقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص، تتراوح تكلفة الوقود لطائرة «إيرباص A380» بين 20 ألفاً و26 ألف دولار لكل ساعة طيران، فيما تتراوح رسوم المطارات والملاحة الجوية بين 5 آلاف و9 آلاف دولار، وتكاليف الصيانة والأعمال الهندسية بين 8 آلاف و12 ألف دولار، بينما تتراوح تكاليف طواقم الطائرة بين 4 آلاف و6 آلاف دولار.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات متخصصة لتكاليف تشغيل الطراز، وليست بيانات مالية صادرة عن «طيران الإمارات»، التي لا تفصح عن التكلفة التشغيلية لكل طائرة على حدة، ما يجعلها مؤشرات تقديرية تتغير وفق طبيعة الرحلة وظروف التشغيل وأسعار الوقود.

وتشكل أسعار الوقود أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في اقتصاديات تشغيل الطائرة العملاقة، إذ يمثل استهلاك الوقود جزءاً رئيسياً من التكلفة الإجمالية للرحلات، فيما تفرض المحركات الأربعة للطائرة متطلبات إضافية على صعيد الصيانة والفحوص الفنية وقطع الغيار، مقارنة بالطائرات عريضة البدن ذات المحركين، التي تتجه شركات طيران عالمية إلى الاعتماد عليها بصورة أكبر لما توفره من كفاءة تشغيلية.

ورغم هذه التكاليف، توفر A380 ميزة تنافسية يصعب على الطائرات الأخرى مجاراتها، في ظل عدم وجود طائرة ركاب أخرى قيد الإنتاج حالياً تضاهي قدرتها الاستيعابية، الأمر الذي يمنح «طيران الإمارات» مرونة كبيرة في إدارة السعات المقعدية على الخطوط الرئيسية التي تربط دبي بأكبر الأسواق العالمية.

وتتيح السعة الكبيرة للطائرة نقل أعداد أكبر من المسافرين على الرحلة الواحدة، بما يدعم اقتصاديات التشغيل في الوجهات التي تتمتع بطلب مرتفع، ويعزز قدرة الناقلة على الاستفادة من حركة الربط عبر دبي، خصوصاً في الرحلات الطويلة التي تجمع بين أسواق ومناطق جغرافية عدة.

ويأتي استمرار تشغيل الطائرة ضمن استراتيجية أوسع لـ«طيران الإمارات» تقوم على تحديث الأسطول وتحسين تجربة المسافرين، مع الحفاظ على الطرازات التي أثبتت قدرتها على خدمة شبكة الناقلة العالمية، بما يعكس اختلاف حسابات التشغيل بين شركات الطيران وفق طبيعة شبكاتها، وحجم الطلب، ومراكزها الرئيسية، ونموذج أعمالها.