أعلن مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عن إطلاق أول دراسة جديدة بعنوان «المؤشرات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1970–2024.. 54 عاماً في مسيرة البناء والعطاء»، توثق التحولات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود.

وتقدم الدراسة، التي تمتد لأكثر من 300 صفحة، قراءة واسعة لمسيرة الاقتصاد الإماراتي، بالاستناد إلى مؤشرات ومقارنات تاريخية وعالمية، بما يسمح بمتابعة التحولات التي شهدتها الدولة منذ بدايات الاتحاد وحتى وصولها إلى موقع متقدم ضمن الاقتصادات العالمية.

وتشمل الدراسة نطاقاً واسعاً من المؤشرات، من بينها الناتج المحلي والقومي، والدخل الفردي، والأسعار والتضخم، والاستهلاك والادخار والاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى السكان والخصائص الديموغرافية والقوى العاملة والموارد البشرية وتمكين المرأة.

كما تمتد إلى المؤشرات القطاعية، وتشمل الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والكهرباء والمياه، إلى جانب المؤشرات المالية والمصرفية والتعليم والصحة والاستدامة البيئية.

552 مليار دولار حجم الاقتصاد

وتكشف الدراسة حجم التحول الذي شهده الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الماضية، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من أقل من مليار دولار في 1970 إلى أكثر من 552 مليار دولار في 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ 13.2% خلال الفترة التي تغطيها الدراسة.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي من نحو 2400 دولار في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 50.3 ألف دولار في 2024، في مؤشر على التطور الاقتصادي وارتفاع مستويات الإنتاج والدخل خلال العقود الماضية.

وتظهر الدراسة كذلك ارتفاع إجمالي الدخل المحلي بالأسعار الجارية إلى نحو 225 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 8.9 مليارات دولار في 2001، فيما بلغ متوسط معدل النمو خلال الفترة التي تناولها المؤشر نحو 9.8%.

مؤشرات تتفوق على المتوسطات العالمية

ولا تقتصر الدراسة على تتبع التطور التاريخي للمؤشرات الإماراتية، بل تقدم مقارنات مع المتوسطات العالمية والعربية والإقليمية، بما يتيح قراءة موقع الإمارات مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

ومن بين المؤشرات التي ترصدها الدراسة متوسط معدل التضخم وفق الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي بلغ 2.9% في الإمارات خلال السنوات محل المقارنة، مقابل 5% عالمياً و4.3% في الدول العربية و4.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتكشف البيانات التاريخية عن تراجع التضخم من 12.3% في 2008 إلى 0.9% في 2010، فيما سجل انكماشاً بنسبة 1.9% في 2019، قبل أن يبلغ 5.3% في 2022، ثم يتراجع إلى 1.6% في 2023 ويسجل 1.7% في 2024.

129.4 ألف دولار إنتاجية العامل

وتبرز الدراسة كذلك مستوى الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل مشتغل بالأسعار الثابتة، إذ بلغ المتوسط في الإمارات نحو 129.4 ألف دولار خلال السنوات محل الدراسة، مقابل 41.9 ألف دولار عالمياً، و61.9 ألف دولار في الدول العربية، و46.2 ألف دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب البيانات التاريخية التي تتضمنها الدراسة، بلغ الناتج المحلي لكل عامل مشتغل في الإمارات 203.4 آلاف دولار في 1991، مقابل 108.2 آلاف دولار في 2024، وفق منهجية الأسعار الثابتة المستخدمة في المؤشر.

إنفاق حكومي

وفي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سجلت الإمارات متوسطاً سنوياً قدره 11.9% خلال السنوات محل الدراسة، مقابل 16.8% عالمياً و17% في الدول العربية و16.8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتظهر البيانات التاريخية للمؤشر انتقال النسبة من 9.9% في 2001 إلى 9.4% في 2010، ثم 12.6% في 2019 و14.4% في 2021، قبل أن تسجل 12.4% في 2022 و12.2% في 2023 و12.5% في 2024.