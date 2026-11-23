تستعد دبي لإطلاق الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، خلال الفترة من 4 ديسمبر المقبل حتى 17 من يناير 2027، بمشاركة 1000 علامة تجارية و4000 متجر، وبجوائز تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم، على مدار 45 يوماً من العروض الترويجية والسحوبات والفعاليات الترفيهية، في موسم يستهدف تنشيط حركة الأسواق وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب المزيد من المتسوقين والزوار إلى الإمارة. وكشف مسؤولون وممثلون عن الجهات المشاركة، خلال مؤتمر صحافي في دبي، عن برنامج متنوع يجمع بين العروض التجارية والجوائز النقدية والذهب والسيارات والعقارات والحفلات الموسيقية والتجارب الترفيهية، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق والسياحة والترفيه.

تجارب استثنائية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسّخ مهرجان دبي للتسوق مكانته بوصفه من أبرز محطات الموسم الشتوي في دبي، وموعداً يتجدد فيه اللقاء للاحتفال واستكشاف ما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية. واليوم نواصل هذه المسيرة في الدورة الثانية والثلاثين ببرنامج يعكس حيوية دبي وطابعها المتجدد، ويقدم تجارب تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، لتشمل الترفيه وفنون الطهي والثقافة والمغامرات، إلى جانب العروض المميزة والجوائز القيّمة. ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تقديم المزيد من الأسباب التي تدفع سكان دبي وزوارها إلى استكشاف المدينة، والاستمتاع بكل ما تزخر به من وجهات وتجارب.

وأضاف: ما يميز مهرجان دبي للتسوق هو قدرته على التجدد عاماً بعد عام، مع الحفاظ على طابعه الفريد الذي جعل منه أحد أبرز الأحداث الموسمية في المدينة. وتتضمن دورة هذا العام تجارب جديدة ومفاهيم مبتكرة، إلى جانب فعاليات أساسية يترقبها الجمهور، في برنامج يمتد من شواطئ دبي إلى وجهاتها الحضرية والطبيعية في حتا. كما نحرص على أن تتجاوز آثار المهرجان حدود الاحتفال، من خلال تسليط الضوء على الأعمال المحلية، وإتاحة الفرص أمام مختلف القطاعات للاستفادة من زخم الموسم. وضمن «موسم الاكتشافات في دبي»، ندعو الجميع إلى خوض تجارب جديدة، واستكشاف وجهات لم يسبق لهم زيارتها، والاستمتاع بلحظات تجمع العائلة والأصدقاء، وتجعل من شتاء دبي موسماً حافلاً بالذكريات.

جوائز استثنائية

وأكد فراس عريقات، نائب الرئيس لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الدورة الجديدة من المهرجان تعزز دوره الاقتصادي في تنشيط الأسواق واستقطاب المتسوقين والزوار من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المهرجان واصل تطوره منذ انطلاقته عام 1996، ليصبح أحد أبرز المواسم الداعمة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة في الإمارة؛ حيث يقدم برنامجاً واسعاً من العروض الترويجية والسحوبات، يتيح للمتسوقين فرص الفوز بجوائز تشمل كيلوغراماً من الذهب، وقسائم تسوق بقيمة 500 ألف درهم، وسيارة فاخرة، وشقة سكنية، ومليون درهم نقداً، إلى جانب جوائز للسحب الختامي تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.5 ملايين درهم. وأشار عريقات إلى أن تنوع العروض والفعاليات يسهم في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز أداء المتاجر ومراكز التسوق، فضلاً عن استقطاب المزيد من الزوار الدوليين إلى مهرجان يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم نمو الأنشطة التجارية والسياحية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

20 مليون درهم جوائز

من جانبه أكد عبدالله الأميري، نائب الرئيس لقطاع الشراكات التجارية وترويج التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إجمالي الجوائز المرصودة للمهرجان يتجاوز 20 مليون درهم، بمشاركة أكثر من 3000 علامة تجارية وآلاف المتاجر، مشيراً إلى أن معدلات نمو قطاع التجزئة تتفاوت حسب المواسم والفعاليات، وتتراوح بين 5 % و10 % في ظل النمو المتواصل الذي تشهده دبي وتوسع أنشطتها التجارية والسياحية.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة أكثر من 22 مركز تسوق في مختلف مناطق دبي، مع تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم ضمن حملة «دولاب الحظ»، تشمل جوائز نقدية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، إلى جانب إدراج سيارة «نيسان ماغنايت» للمرة الأولى ضمن الجوائز، مع إتاحة فرص أسبوعية للفوز بسيارة، بما يعزز الإقبال على مراكز التسوق وينشّط الحركة التجارية في المجمعات السكنية والمناطق المجتمعية، إضافة إلى حملة السحوبات بالتعاون مع «إينوك» تتضمن جوائز بقيمة 3.8 ملايين درهم، وجوائز عينية تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم.

وأوضح أن الحملة انطلقت بالفعل قبل بدء المهرجان، وتشمل خمسة فائزين أسبوعياً بجوائز 10 آلاف درهم، إلى جانب جوائز ذهبية بوزن 50 غراماً، على أن ترتفع قيمة الجوائز النقدية اعتباراً من 4 من ديسمبر إلى 100 ألف درهم أسبوعياً، بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتسوق والترفيه والسياحة العائلية، مستفيدة من التوسع المستمر في مراكز التسوق والفنادق والمرافق السياحية والترفيهية، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تعزيز شراكاتها مع المنشآت الجديدة ودعم حضورها في السوق، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين تجربة المقيمين والزوار.

فعاليات عالمية

أما لورانس هارادين، المدير المساعد للمحتوى والعلامة التجارية في «كوكاكولا أرينا»، فأكد أن الصالة تستعد لاستضافة برنامج حافل بالفعاليات الرياضية والفنية خلال المهرجان، يتضمن 8 مباريات لفريق دبي لكرة السلة، بينها 4 مباريات ضمن الدوري الأوروبي «يوروليغ»، إلى جانب عروض المسرحية الموسيقية العالمية «شيكاغو» خلال الفترة من 16 إلى 20 من ديسمبر المقبل، فضلاً عن حفلات وعروض فنية بمشاركة عدد من النجوم العالميين.

استثمارات في دبي

وقال كميل أبي خليل، رئيس الإنتاج في «أنغامي» و«أو إس إن بلس» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن دبي تمثل وجهة استراتيجية لاستثمارات الشركة في قطاع الموسيقى والترفيه، ومن جانبها تواصل الشركة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، رهانها الاقتصادي على الإمارة؛ لما توفره من فرص استثمارية ومقوّمات تجعلها وجهة عالمية للأعمال والسياحة والفعاليات. وكشف عن تنظيم 6 حفلات غنائية كبرى ضمن فعاليات المهرجان في «فيستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي، بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب إنشاء استوديو موسيقي متكامل داخل منطقة المهرجان لدعم المواهب في مجالات الغناء والتلحين وكتابة الأغاني والإنتاج الموسيقي. وسوف يتم اختيار موهبتين أسبوعياً لقضاء يوم كامل داخل الاستوديو، والعمل مع منتجين وموزعين موسيقيين لتطوير تلك المواهب.