تجاوز متوسط أسعار بيع الشقق السكنية على المخطط، في دبي، نظيره للشقق الجاهزة في 7 مناطق رئيسة بالإمارة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بفوارق تراوحت بين 14 % و76 %، ما يعكس تبايناً واضحاً في مستويات التسعير بين المشاريع الجديدة والعقارات المكتملة، بحسب أحدث تقارير شركة «ريدين»، المتخصصة في البيانات والتحليلات العقارية.

وأظهر التقرير، الذي تناول حركة المبيعات والأسعار والمعروض السكني خلال الفترة من يناير 2021 حتى أكتوبر 2026، أن موتور سيتي سجلت أعلى علاوة سعرية للشقق على المخطط مقارنة بالجاهزة، بلغت 76 %، تلتها مدينة دبي الرياضية بنسبة 45 %، ثم مدينة دبي للإنتاج بنسبة 39 %، وقرية جميرا الدائرية بنسبة 28 %، ومثلث قرية جميرا بنسبة 26 %، وأرجان بنسبة 23 %، فيما سجلت الفرجان أقل فارق عند 14 %.

وشملت الدراسة مناطق قرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، وموتور سيتي، وأرجان، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، ومدينة دبي للإنتاج، وهي مناطق تتسم بتنوع المشاريع السكنية بين المجمعات المكتملة والتطويرات الجديدة.

عوامل التسعير

ويمكن تفسير ارتفاع أسعار الشقق على المخطط، مقارنة بالعقارات الجاهزة بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها حداثة المشاريع العقارية الجديدة، وما توفره من تصاميم عصرية ومرافق وخدمات متطورة، مقارنة بجزء من المخزون السكني الجاهز، الذي يعود إلى سنوات سابقة.

كما تسهم خطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون، وتتيح للمشترين توزيع الدفعات على مراحل الإنشاء، في تعزيز جاذبية هذه المشاريع، ودعم مستويات تسعيرها. وتؤدي توقعات المستثمرين بارتفاع قيمة العقارات عند اكتمالها دوراً إضافياً في تقبل الأسعار الأعلى، إلى جانب اختلاف نوعية المعروض العقاري، إذ قد تشمل مبيعات المشاريع على المخطط وحدات فاخرة ومشاريع بمواصفات مرتفعة، مقابل وحدات أقدم وأقل سعراً في السوق الجاهزة، ما ينعكس على متوسطات أسعار الصفقات المسجلة في كل فئة.

موتور سيتي تتصدر

وتصدرت موتور سيتي المناطق السبع من حيث الفارق بين متوسط أسعار الشقق على المخطط والجاهزة، إذ بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق على المخطط 1,798 درهماً، مقابل 1,020 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 778 درهماً، وبعلاوة سعرية بلغت 76 %.

ورغم اتساع الفارق، أظهرت بيانات التقرير تقلص العلاوة السعرية في المنطقة من 96 % خلال عام 2025، إلى 76 % خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بالتزامن مع ارتفاع متوسط أسعار صفقات الشقق الجاهزة، وانخفاض نظيره للشقق على المخطط.

وسجلت أسعار صفقات الشقق الجاهزة في موتور سيتي ارتفاعاً بنسبة 35 % مقارنة بمتوسط عام 2024، لتصل إلى 1,020 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط أسعار الشقق على المخطط 1,798 درهماً، بانخفاض نسبته 5 % عن عام 2024.

مدينة دبي الرياضية

وجاءت مدينة دبي الرياضية في المرتبة الثانية من حيث العلاوة السعرية، إذ بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق على المخطط 1,428 درهماً، مقابل 986 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 442 درهماً، وبعلاوة بلغت 45 %.

وأظهر التقرير أن الفارق السعري تقلص من 68 % خلال 2025، إلى 45 % في الأشهر العشرة الأولى من 2026، مدفوعاً بارتفاع متوسط أسعار صفقات الشقق الجاهزة بنسبة 9 % مقارنة بمتوسط 2025، مقابل انخفاض متوسط أسعار صفقات الشقق على المخطط بنسبة 6 %.

وعلى المدى الطويل، ارتفعت متوسطات أسعار الصفقات على المخطط بنسبة 80 % مقارنة بعام 2021، مقابل زيادة بلغت 74 % للشقق الجاهزة.

مدينة دبي للإنتاج

وفي مدينة دبي للإنتاج، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق على المخطط 1,424 درهماً، مقابل 1,025 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 399 درهماً، وبعلاوة سعرية بلغت 39 %.

وتقلصت العلاوة من 47 % خلال 2025، إلى 39 % خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مع ارتفاع متوسط أسعار صفقات الشقق الجاهزة بنسبة 4 %، مقارنة بمتوسط العام الماضي، مقابل انخفاض أسعار الشقق على المخطط بنسبة 2 %.

وسجلت أسعار الشقق على المخطط زيادة تراكمية بلغت 30 % مقارنة بعام 2021، مقابل ارتفاع بنسبة 27 % للشقق الجاهزة.

قرية جميرا الدائرية

وفي قرية جميرا الدائرية، التي تصدرت المناطق السبع من حيث عدد معاملات بيع الشقق خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق على المخطط 1,643 درهماً، مقابل 1,284 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 359 درهماً، وبعلاوة بلغت 28 %.

وأشار التقرير إلى اتساع العلاوة السعرية من 18 % في عام 2021، إلى 28 % خلال الفترة المشمولة بالدراسة، مع ارتفاع متوسط أسعار الشقق على المخطط بنسبة 79 % مقارنة بعام 2021، مقابل زيادة بلغت 66 % للشقق الجاهزة.

كما تجاوز متوسط أسعار صفقات الشقق على المخطط خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 متوسط عام 2025 بنسبة 5 %، مقابل زيادة بلغت 1 % للشقق الجاهزة.

مثلث قرية جميرا

وسجل مثلث قرية جميرا متوسط سعر بلغ 1,726 درهماً للقدم المربعة للشقق على المخطط، مقابل 1,368 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 358 درهماً، وبعلاوة سعرية بلغت 26 %.

وأظهرت البيانات تقلص العلاوة السعرية من 40 % في عام 2022، إلى 26 % خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مع ارتفاع أسعار الشقق الجاهزة بوتيرة أسرع من نظيرتها على المخطط.

وارتفع متوسط أسعار صفقات الشقق الجاهزة بنسبة 82 % مقارنة بعام 2022، مقابل زيادة بلغت 64 % للشقق على المخطط. كما تجاوز متوسط أسعار الجاهز خلال الفترة متوسط عام 2025 بنسبة 13 %، مقابل 7 % للشقق على المخطط.

أرجان

وفي أرجان، بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق على المخطط 1,706 دراهم، مقابل 1,385 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 321 درهماً، وبعلاوة سعرية بلغت 23 %.

وارتفعت متوسطات أسعار الشقق على المخطط بنسبة 73 % مقارنة بعام 2021، مقابل زيادة بلغت 60 % للشقق الجاهزة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، تجاوز متوسط أسعار صفقات الشقق على المخطط متوسط عام 2025 بنسبة 13 %، مقابل زيادة بلغت 7 % للشقق الجاهزة.

الفرجان

وسجلت الفرجان أقل علاوة سعرية بين المناطق السبع، عند 14 %، إذ بلغ متوسط سعر القدم المربعة للشقق على المخطط 1,465 درهماً، مقابل 1,284 درهماً للشقق الجاهزة، بفارق 181 درهماً.

وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط أسعار الشقق الجاهزة من 796 درهماً للقدم المربعة في 2021، إلى 1,284 درهماً خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، فيما ارتفع متوسط أسعار الشقق على المخطط من 999 درهماً إلى 1,465 درهماً خلال الفترة نفسها.

وساهم النمو الأسرع لأسعار الشقق الجاهزة في تضييق الفجوة السعرية بين الفئتين.