سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الاثنين، 3.3 مليارات درهم، تمت عبر 1190 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 724 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 66 مبايعة لمبان 103 مبايعة لأراضٍ، و555 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1 مليار درهم تمت عبر 422 معاملة، منها 33 رهناً لمبان، و66 رهناً لأراض، و323 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 44 هبة بقيمة 186 مليون درهم. ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الخيل هايتس صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 72 مليون درهم، إلى جانب معاملة رهن لفيلا جاهزة في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع "إيومي" بقيمة 46 مليون درهم.