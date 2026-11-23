تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها سوقاً إقليمية جاذبة لشركات السيارات العالمية، مستفيدة من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتطور منظومة التجارة والخدمات، واتساع المنافسة بين العلامات التجارية التقليدية والناشئة، في وقت تكشف فيه دراسة حديثة لشركة «ديلويت» عن تحولات لافتة في سلوك مشتري السيارات، تفتح آفاقاً جديدة أمام الوكلاء والموزعين وشركات التمويل لتقديم حلول أكثر ابتكاراً ومرونة.

وأظهرت دراسة «ديلويت» لمستهلكي السيارات في الشرق الأوسط لعام 2026 أن 82% من المستهلكين في الإمارات منفتحون على تغيير العلامة التجارية لسياراتهم، مقابل 79% في السعودية، في مؤشر يعكس اتساع فرص المنافسة أمام الشركات، وقدرة السوق الإماراتية على استقطاب علامات وطرازات جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمشترين.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في سوق تتنافس فيه العلامات اليابانية والكورية والأوروبية والأمريكية والصينية، حيث يتيح انفتاح المستهلكين فرصاً أمام الشركات لتعزيز حصصها السوقية عبر الابتكار وجودة المنتجات وتطوير خدمات ما بعد البيع.

فرص جديدة للنمو

وتشير نتائج الدراسة، التي شملت أكثر من 2000 مستهلك في الإمارات والسعودية ضمن مسح عالمي تجاوز 28.5 ألف مشارك، إلى أن قرارات شراء السيارات أصبحت أكثر ارتباطاً بالقيمة الإجمالية التي يحصل عليها المستهلك، وليس بسعر المركبة وحده.

وتبرز هذه التحولات فرصاً أمام سوق السيارات الإماراتية لتطوير نماذج بيع أكثر تنافسية، تجمع بين التمويل المرن والضمانات الممتدة والتأمين وخدمات الصيانة، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتوسيع قاعدة المشترين المحتملين.

وكشفت الدراسة أن نحو 40% من المستهلكين مستعدون لاتخاذ قرار الشراء إذا توفرت العروض المناسبة، وهي نسبة تعكس وجود طلب محتمل يمكن تحفيزه بحلول تجارية وتمويلية مبتكرة.

مرونة في مواجهة المتغيرات

ورغم التحديات التي أثرت في قرارات الشراء خلال الفترة الماضية، فإن نتائج الدراسة تبرز فرصاً مهمة لتعزيز نشاط القطاع، خصوصاً أن نسبة المستهلكين الذين خرجوا من سوق الشراء تماماً بلغت نحو 7%، وفق النتائج المشار إليها.

وتعني هذه المؤشرات أن شريحة من المشترين المحتملين لا تزال قابلة للاستقطاب، ما يمنح الوكلاء والموزعين مجالاً لتطوير عروض تلائم أولويات المستهلكين، وتساعد على تحويل الاهتمام بالشراء إلى طلب فعلي.

كما تعزز هذه التطورات أهمية الشراكات بين شركات السيارات والبنوك ومؤسسات التمويل والتأمين، بما يتيح توفير باقات متكاملة تخفف الأعباء المالية على المشترين وتدعم النشاط التجاري.

السيارات الهجينة

وفي جانب آخر، سلطت دراسة «ديلويت» الضوء على تنامي الاهتمام بالسيارات الهجينة، بالتوازي مع استمرار الطلب على المركبات العاملة بالبنزين، وهو ما يفتح فرصاً أمام الشركات لتوسيع تشكيلاتها وتقديم خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات المستهلكين.

وتنسجم هذه التوجهات مع مساعي الإمارات لتطوير منظومة نقل أكثر استدامة، وتعزيز انتشار تقنيات المركبات الحديثة، بما يشمل السيارات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية المرتبطة بها.

ومن شأن تنوع تقنيات السيارات أن يمنح المستهلكين مرونة أكبر في الاختيار، ويساعد الشركات على تلبية متطلبات شرائح مختلفة من السوق، دون الاعتماد على فئة واحدة من المركبات.

تنافسية متصاعدة

وتكشف نتائج الدراسة عن مرحلة جديدة من المنافسة في سوق السيارات الإماراتية، تنتقل فيها الشركات من التركيز على بيع المركبة إلى تقديم تجربة متكاملة تشمل التمويل والضمان والصيانة والخدمات الرقمية.

ويمثل انفتاح 82% من المستهلكين على تغيير العلامات التجارية فرصة للشركات الجديدة لتعزيز حضورها، وفي الوقت نفسه حافزاً للعلامات القائمة لتطوير منتجاتها وخدماتها والحفاظ على ولاء عملائها.

وفي المحصلة، تؤكد المؤشرات أن سوق السيارات في الإمارات تمتلك فرصاً واعدة للنمو النوعي، مدعومة بتنوع الطلب وتعدد الخيارات وتطور الخدمات، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات والشراكات التجارية، ويرسخ دور الدولة مركزاً إقليمياً مهماً لتجارة السيارات وتقنياتها الحديثة.