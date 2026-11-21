وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نطاق خدماتها اللوجستية في كولومبيا، مستفيدة من شبكة عمليات تخدم خمسة موانئ رئيسية، وممر تجاري بري يربط كولومبيا بالإكوادور وبيرو، في إطار توجه المجموعة لتعزيز حضورها في أسواق أمريكا الجنوبية وتطوير حلول النقل وسلاسل الإمداد العابرة للحدود.

وأظهرت بيانات المجموعة، بمناسبة مرور عامين على بدء عملياتها اللوجستية في كولومبيا عام 2024، أن أنشطتها باتت تشمل خدمات الشحن البحري والجوي والنقل البري والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد، انطلاقاً من مكتبها في العاصمة بوغوتا، وبالاعتماد على شبكة عالمية تمتد إلى أكثر من 85 دولة عبر ست قارات.

وتخدم عمليات المجموعة خمسة موانئ كولومبية رئيسية، هي بوينافينتورا وقرطاجنة وبارانكيا وسانتا مارتا وتوربو، ما يتيح للشركات المستوردة والمصدرة خيارات متعددة لنقل البضائع بين الموانئ والأسواق الداخلية، وربط الشحنات بشبكات التجارة الدولية.

ويشكل الممر التجاري لمنطقة الأنديز أحد المحاور الرئيسية لعمليات المجموعة في المنطقة، إذ يربط كولومبيا بالإكوادور وبيرو عبر خدمات نقل بري منتظمة وحلول متكاملة للشحن العابر للحدود، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع بين الدول الثلاث وتقليل التعقيدات المرتبطة بإدارة الشحنات وسلاسل التوريد.

وتستفيد عمليات المجموعة في كولومبيا من شبكة شركة «يونيفيدر» التابعة لها، التي توفر خدمات الشحن البحري الإقليمية وتربط الموانئ الكولومبية بخطوط الملاحة الرئيسية والمراكز التجارية في المنطقة، إلى جانب خدمات الشحن الجوي للبضائع التي تتطلب سرعة النقل، والشحن البحري للحاويات الكاملة والشحنات الجزئية.

وتشمل الخدمات أيضاً إدارة طلبات الشراء وفحص الحاويات واستخدام الأختام الأمنية الإلكترونية المدعومة بتقنيات الأقمار الصناعية، إضافة إلى حلول رقمية تتيح للعملاء تتبع الشحنات ومراقبة حركة البضائع وإدارة العمليات اللوجستية.

وتكتسب السوق الكولومبية أهمية خاصة ضمن شبكة التجارة في أمريكا الجنوبية، نظراً إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى المحيطين الأطلسي والهادئ، ما يجعلها نقطة ربط بين أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية ومسارات التجارة العالمية.

ومع دخول عملياتها في كولومبيا عامها الثالث، تتجه موانئ دبي العالمية إلى تعزيز تكامل خدمات النقل والتخزين والشحن في المنطقة، مستفيدة من انتشارها الدولي وشبكة موانئها ومحطاتها وخدماتها اللوجستية لتوسيع خيارات وصول الشركات إلى الأسواق الخارجية.