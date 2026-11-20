تحولت دولة الإمارات إلى أحد أبرز محركات النمو العالمي لشركة «ووب» (WHOOP) الأمريكية، المتخصصة في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء لمراقبة الأداء الرياضي والمؤشرات الصحية، بعدما نجحت في الجمع بين قوة الطلب المحلي والشراكات الاستثمارية والبحثية والمجتمعية، لتصبح سوقاً استراتيجية للشركة، وشريكاً فاعلاً في تطوير مستقبل التكنولوجيا الصحية والطب الوقائي.

وتعكس الأرقام حجم هذا الحضور، إذ ارتفع عدد مشتركي «ووب» في الإمارات بنسبة 85% خلال العام الماضي، فيما تصدرت الدولة وقطر أسواق الشركة عالمياً من حيث نسبة المستخدمين إلى عدد السكان، وسجلت الإمارات أعلى مستوى من الوعي بالعلامة التجارية على مستوى العالم.

وأكد ستيفان مولر، نائب الرئيس المساعد للتسويق الدولي في «ووب»، خلال جلسة نظمها نادي دبي للصحافة ضمن برنامج «صناع محتوى دبي»، أن الإمارات تمثل السوق الأسرع نمواً للشركة عاماً بعد عام، مشيراً إلى الانتشار المتزايد لأجهزتها بين الرياضيين والأفراد المهتمين بالصحة واللياقة البدنية.

استثمارات استراتيجية

ولم يقتصر الدور الإماراتي في نجاح «ووب» على تنامي قاعدة المستخدمين، بل امتد إلى الاستثمار المباشر في الشركة، إذ شاركت «مبادلة للاستثمار» باستثمار قيمته 75 مليون دولار ضمن جولة تمويلية بلغت 575 مليون دولار، بمشاركة مستثمرين آخرين، بينهم مجموعة «2PointZero» الإماراتية، في صفقة ارتبطت بتقييم الشركة عند نحو 10.1 مليارات دولار.

ويعكس هذا الاستثمار اهتمام المؤسسات الإماراتية بالفرص الواعدة في التكنولوجيا الصحية، ويعزز الموارد المتاحة للشركة لتطوير منتجاتها والتوسع في الأسواق الدولية، في وقت تتزايد فيه أهمية الحلول الرقمية التي تربط البيانات الحيوية بالرعاية الصحية الشخصية.

شراكات صحية وبحثية

وفي أبوظبي، عززت «ووب» حضورها من خلال تعاون بحثي مع دائرة الصحة، يركز على توظيف البيانات المستمدة من الأجهزة القابلة للارتداء في أبحاث النوم وصحة القلب والشيخوخة الصحية، بما يفتح آفاقاً لتطوير تطبيقات جديدة في مجالات الصحة الوقائية.

كما تعاونت الشركة مع «يونيلابس» لتوفير فحوص تشمل 65 مؤشراً حيوياً، وربط نتائجها بالتطبيق الذكي، في خطوة توسع نطاق خدماتها من مراقبة النشاط الرياضي إلى تقديم معلومات صحية أكثر شمولاً.

وفي دبي، شكلت شراكة «ووب» مع «تحدي دبي للياقة»، بوصفها الجهاز الرسمي للتحدي للعام الثالث على التوالي، منصة لتعزيز انتشار علامتها التجارية وربط منتجاتها بالمبادرات المجتمعية المشجعة على ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة.

الذكاء الاصطناعي

وتعتمد أجهزة «ووب» على مراقبة أربعة محاور رئيسية، تشمل النوم والنشاط البدني والتوتر والاستشفاء، من خلال تحليل مؤشرات مثل معدل ضربات القلب وتغيراته ومعدل التنفس.

وتوظف الشركة الذكاء الاصطناعي عبر خاصية «ووب كوتش»، التي طورتها بالتعاون مع «أوبن إيه آي»، لتحليل البيانات وتقديم توصيات شخصية تساعد المستخدمين على تعديل أنشطتهم اليومية، ورصد تغيرات قد تستدعي الراحة أو تخفيف المجهود، دون أن تمثل هذه التنبيهات تشخيصاً طبياً.

كما توفر خاصية «عمر ووب» تقديراً للعمر البيولوجي اعتماداً على 12 مؤشراً، إلى جانب سجل يومي يتيح الاختيار من نحو 200 سؤال لفهم تأثير العادات والسلوكيات في المؤشرات الصحية.

آفاق النمو

وتستفيد الشركة من حضور نجوم الرياضة العالميين، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، أحد مستثمريها وسفرائها، لتعزيز الوعي بأهمية مراقبة الأداء والاستشفاء.

وكشف مولر أن استراتيجية «ووب» خلال عام 2027 ستركز بصورة أكبر على الثقافة المحلية والمناسبات المهمة في المنطقة، بما يعزز ارتباطها بالمستخدمين في الإمارات والخليج.

وتؤكد هذه التطورات أن الإمارات لم تعد مجرد سوق رئيسية لأجهزة «ووب»، بل أصبحت جزءاً من منظومة نموها العالمية، عبر الاستثمار والبحث العلمي والشراكات الرياضية والصحية، في نموذج يجسد قدرة الدولة على استقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة ودعم توسعها نحو أسواق المستقبل.