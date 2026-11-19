هل تؤسس قمة اليوم، التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظام عالمي جديد، أم أنها محاولة لإدارة التنافس بين ثلاث قوى تدرك أن كلفة المواجهة قد تتجاوز مكاسبها؟

يكتسب السؤال أهميته من انعقاد اللقاء الثلاثي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تضم 21 اقتصاداً، وسط أزمات متشابكة تشمل الحرب في أوكرانيا وإيران، والتسلح النووي، والعقوبات على النفط الروسي، والتجارة والطاقة والتكنولوجيا.

تفاهمات الضرورة

تدخل القوى الثلاث المحادثات بأولويات مختلفة: فالولايات المتحدة تسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين، وفتح مسار جديد لضبط التسلح النووي، ومعالجة تداعيات الأزمات الدولية. وتريد الصين حماية مصالحها التجارية والتكنولوجية وترسيخ حضورها قوة عالمية، فيما تسعى روسيا إلى تعزيز موقعها السياسي وتخفيف آثار العقوبات.

وتكشف هذه المصالح عن مساحة للتفاهم، لكنها لا تؤسس بالضرورة لتحالف ثلاثي. فالتنافس الأمريكي الصيني على التكنولوجيا والأسواق، والخلافات الغربية الروسية بشأن أوكرانيا، لا يمكن تسويتها بمجرد اجتماع القادة.

وقد انتقد شي السياسات الحمائية، فيما هاجم بوتين العقوبات الغربية قبيل اللقاء، بما يعكس استمرار الخلاف حول قواعد التجارة والنظام الدولي.

النووي.. اختبار الثقة

يبرز ملف التسلح النووي بوصفه أحد أكثر مجالات التفاوض حساسية، خصوصاً بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأمريكية الروسية في فبراير 2026.

ومعاهدة «نيو ستارت» هي آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وُقّعت في براغ في 8 أبريل 2010، ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011. ووضعت سقفاً لكل دولة لا يتجاوز 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، و700 صاروخ وقاذفة استراتيجية منشورة، إضافة إلى آليات للتفتيش وتبادل المعلومات والتحقق المتبادل. علّقت روسيا مشاركتها في المعاهدة عام 2023، قبل أن تنتهي صلاحيتها رسمياً في 5 فبراير 2026، دون التوصل إلى اتفاق بديل.

ويثير انتهاء المعاهدة مخاوف من عودة سباق التسلح النووي بين القوتين، خصوصاً في ظل التوترات الدولية الراهنة، ويجعل إحياء مفاوضات الحد من التسلح أحد الملفات الاستراتيجية المطروحة في العلاقات بين واشنطن وموسكو، مع تزايد الحديث عن ضرورة إشراك الصين في أي إطار مستقبلي.

وبلغ إجمالي الترسانة النووية العالمية نحو 12,187 رأساً نووياً حتى يناير 2026، تمتلكها تسع دول نووية. وتستحوذ الولايات المتحدة وروسيا معاً على نحو 86% من إجمالي الترسانة النووية العالمية، بواقع 5,042 رأساً أمريكياً و5,420 روسياً، بينما تمتلك الصين نحو 620 رأساً، وفقاً لأحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الصادرة في يونيو 2026 ضمن تقريره السنوي.

وتشهد ترسانتها أسرع وتيرة توسع بين الدول النووية. ويحذر المعهد من أن استمرار تحديث الترسانات النووية، وتراجع اتفاقيات الحد من التسلح، وتزايد التوترات الدولية، قد يدفع العالم نحو مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي.

الطاقة.. الاقتصاد الرابط

تحتل الطاقة موقعاً أساسياً في العلاقات بين القوى الثلاث. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2025، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام والمكثفات نحو 13.66 مليون برميل يومياً، وحوالي 9.89 ملايين لروسيا، و4.33 ملايين للصين.

وفي المقابل، استوردت الصين نحو 557.73 مليون طن من النفط الخام خلال 2025، بحسب بيانات الجمارك الصينية، بما يعادل قرابة 11.2 مليون برميل يومياً باستخدام معامل تحويل تقريبي قدره 7.33 براميل للطن.

وتوضح هذه الأرقام أن الصين تحتاج إلى أمن الإمدادات، وروسيا إلى الأسواق والإيرادات، بينما تجمع الولايات المتحدة بين مصالح الإنتاج والتصدير واستقرار الأسعار.

وقد تؤدي تفاهمات العقوبات والتجارة إلى تغيير تدفقات النفط وتكاليف الشحن والتأمين، دون أن تعني بالضرورة تغييراً فورياً في مستويات الإنتاج.

الخليج.. الشريك الرابع في معادلة الطاقة

لا يمكن قراءة تفاهمات شنتشن بمعزل عن الخليج. فالسعودية والإمارات والكويت تنتج مجتمعة نحو 17 مليون برميل يومياً من الخام ، وفق بيانات 2026.

وتبرز أهمية المنطقة كذلك في أمن الممرات البحرية؛ إذ قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تدفقات النفط والسوائل البترولية عبر مضيق هرمز بنحو 20 مليون برميل يومياً في 2024.

ويمنح ذلك الخليج دوراً مؤثراً في استقرار الإمدادات العالمية، بينما تتيح البنية النفطية واللوجستية الإماراتية، وخاصة الفجيرة، مرونة إضافية في التصدير.

وتتمثل مصلحة دول الخليج في الحفاظ على الأسواق والشراكات المتعددة، وتجنب تحول التنافس الدولي إلى اضطرابات طويلة الأجل في الطاقة والتجارة.

هل تتكرر يالطا؟

أثارت القمة المقررة اليوم بين رؤساء القوى الثلاث الصين والولايات المتحدة وروسيا، مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن الاختلاف جوهري؛ فالعالم اليوم أكثر ترابطاً اقتصادياً، وتوجد قوى مؤثرة أخرى، بينها الاتحاد الأوروبي والهند واليابان ودول الخليج، لا يمكن تجاوز مصالحها في ترتيبات دولية مستدامة.

وتكتسب يالطا أهميتها التاريخية من موقعها الجغرافي والسياسي؛ فهي مدينة تقع في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود، وكانت عام 1945 جزءاً من الاتحاد السوفيتي، وتخضع اليوم لسيطرة روسيا الفعلية منذ ضمها عام 2014. وفي فبراير 1945، استضافت يالطا مؤتمر القادة الثلاثة: فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وجوزيف ستالين، الذي شهد تفاهمات حول ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية وتقاسم مناطق النفوذ في أوروبا.

ولا تعني قمة شنتشن 2026 بالضرورة ولادة نظام عالمي جديد، لكنها تعكس إدراك القوى الكبرى أن مصالحها المتشابكة تفرض الحوار حتى في ذروة التنافس.

فالولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل الوزن الاقتصادي للصين، وبكين لا تستطيع عزل اقتصادها عن الأسواق العالمية، وموسكو تحتاج إلى الحفاظ على قنواتها الاقتصادية والسياسية.

والسؤال الذي ستجيب عنه مرحلة ما بعد شنتشن ليس فقط ما إذا كان القادة الثلاثة قادرين على الاتفاق، بل ما إذا كانوا قادرين على إدارة خلافاتهم دون تحميل العالم كلفة صراعاتهم.