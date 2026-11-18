أعلنت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية افتتاح صالة جديدة لركاب درجة رجال الأعمال في الكونكورس «بي» بمطار دبي الدولي، وبدء استقبال المسافرين فيها، بالتعاون مع طيران الإمارات.

وقالت المؤسسة، في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، إن افتتاح الصالة يأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمطار وتحسين تجربة المسافرين.

ويقع الكونكورس «بي» ضمن المبنى 3 في مطار دبي الدولي، الذي يشكّل قاعدة عمليات طيران الإمارات. وتوفّر صالات درجة رجال الأعمال في المبنى للمسافرين المغادرين والعابرين عبر دبي مساحات للاستراحة والعمل وتناول الطعام قبل الصعود إلى الطائرة.