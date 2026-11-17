وسط النقاشات حول مستقبل الذهب ورقمنته وتطور أسواقه العالمية، استحضر مؤتمر دبي للمعادن الثمينة جانباً من تاريخ المعدن الأصفر في التراث الإماراتي، من خلال مبادرة «ذهب لوّل»، بالتعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجوهرات «جوهرة»، للتعريف بالمشغولات الذهبية التقليدية ودلالاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وسلطت المبادرة الضوء على أبرز قطع الحلي التي تزينت بها المرأة الإماراتية قديماً، ومنها «المرتعشة»، إحدى أثمن القلادات الخليجية ورمز عزة المرأة ورخائها، و«المرية»، التي كانت ترتديها النساء في الأعراس ورمضان والأعياد، و«الكواشي»، وهي أقراط مرصعة بالأحجار الكريمة.

كما استعرضت «حيول بو شوك»، وهي أساور ذهبية بنتوءات تشبه الشوك، جمعت بين الزينة اليومية والادخار لمواجهة تقلبات الحياة، إلى جانب خاتم «الشاهد» الذي يلبس في إصبع السبابة، وخاتم «المرامي» المخصص للإصبع الأوسط، ضمن تقليد كان لكل إصبع فيه خاتمه الخاص. وتعكس هذه المشغولات ارتباط الذهب بالهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الإماراتي، إذ لم يكن الذهب مجرد وسيلة للزينة، بل شكلاً من أشكال الادخار والأمان المالي للمرأة، وثروة تتناقلها الأجيال.