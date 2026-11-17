أعلنت منصة «دبي التجارية» إتاحة خدمات الحجز للتصدير «BRN» وتصاريح البوابة الخاصة بميناء الحمرية إلكترونياً عبر منصتها، اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، مع إيقاف تقديم هذه الخدمات عبر مراكز الخدمة اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل.

وبحسب إعلان نشرته المنصة ، تتيح الخدمات للعملاء تقديم طلبات الحجز للتصدير عبر الإنترنت، وإرفاق المستندات الداعمة المطلوبة، إلى جانب إصدار تصاريح الدخول والخروج استناداً إلى بيان جمركي «BOE» أو حجز للتصدير «BRN».

وتشمل الخدمات معالجة تصاريح البوابة للبيانات الجمركية المخلّصة، وكذلك البيانات الخاضعة للتفتيش الجمركي، من خلال التكامل مع نظام التفتيش الجمركي، بما يربط إجراءات إصدار التصاريح بحالة البيان ومتطلبات التفتيش.

وألزمت المنصة وكلاء الشحن بالبدء في استخدام الخدمات الإلكترونية اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، على أن يتوقف تقديم خدمات الحجز للتصدير وتصاريح البوابة عبر مراكز الخدمة اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، لتنتقل المعاملات المشمولة بالإعلان إلى القنوات الإلكترونية.