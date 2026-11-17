أكد علي النقبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، أن قطاع الطيران الخاص في الإمارات يتجه لاستعادة مستويات نشاطه السابقة بنهاية العام الجاري، مدفوعاً بتنامي الطلب وزخم الحركة الاقتصادية والسياحية، ومستفيداً من مرونته وقدرته على تسريع وتيرة التعافي.

وقال النقبي، خلال لقاء صحفي للكشف عن مستجدات "معرض ميبا" المتخصص في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، إن المعرض أصبح يحتل المركز الثاني عالمياً بين المعارض المتخصصة في هذا المجال، بما يعكس مكانة دبي والإمارات في صناعة طيران رجال الأعمال، وقدرتهما على استقطاب الشركات والمشغلين ومقدمي الخدمات من مختلف الأسواق.

وتستضيف دبي الدورة الحادية عشرة من المعرض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بموقع معرض دبي للطيران في دبي الجنوب، وسط توسع في مساحة العرض وتنامي المشاركات الدولية، بما يعزز فرص عقد الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف مجالات النمو في القطاع.

وأوضح النقبي أن تقدم المعرض إلى المركز الثاني عالمياً يجسد تنامي أهميته منصةً للأعمال والتواصل بين الشركات والمشغلين والعملاء، مشيراً إلى استمرار استقطاب عارضين جدد من مختلف أنحاء العالم، واتساع نطاق الخدمات والحلول التي يقدمها المشاركون.

وأضاف أن التحديات المؤقتة التي يواجهها قطاع الطيران الخاص لا تغيّر مقوماته الأساسية أو تحدّ من قدرته على استعادة الزخم، مؤكداً أن توقعات عودة النشاط إلى مستوياته السابقة بنهاية العام تعكس الثقة بمرونة السوق واستمرار الطلب على خدمات الطيران الخاص ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن دبي والإمارات تواصلان تعزيز موقعهما مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة الطيران، بالاستفادة من تطور البنية التحتية وتكامل الخدمات وتوافر بيئة داعمة للأعمال، وهي عوامل تنعكس على تنوع المشاركين في المعرض واتساع حضوره الدولي.

وأوضح أن «ميبا» يركز على الجوانب التجارية والتشغيلية لطيران رجال الأعمال، بما يشمل التشغيل والمناولة والخدمات اللوجستية، مع مواكبة تطور احتياجات العملاء ومتطلباتهم المرتبطة بالرفاهية، في ظل تداخل اهتمامات شريحة من مستخدمي الطائرات الخاصة مع قطاعات أخرى، من بينها اليخوت.

من جانبه، قال تيم هاوز، المدير العام في «إنفورما ماركتس» الجهة المنظمة للمعرض، إن الدورة المقبلة من المعرض تشهد زيادة بنسبة 20% في مساحة العرض، مشيراً إلى أن المعرض يستهدف استقطاب 10 آلاف زائر من 100 دولة، بمشاركة أكثر من 165 جهة عارضة، وعرض أكثر من 25 طائرة، إلى جانب استضافة أكثر من 70 متحدثاً من قادة صناعة طيران رجال الأعمال، لمناقشة فرص النمو والتحولات التي تشهدها الأسواق.

وأضاف أن الجهات الدولية تشكل 71% من العارضين، في حين تبلغ نسبة العارضين الجدد 43%، ما يعكس اتساع قاعدة الشركات الراغبة في استكشاف الفرص وتوسيع أعمالها وبناء شراكات عبر دبي. وتتصدر أوروبا التوزيع الجغرافي للعارضين بحصة تبلغ 43%، تليها الإمارات بنسبة 29%، ثم الأمريكتان بنسبة 17%.

وأشار هاوز إلى أن الزوار الدوليين يمثلون 66% من المسجلين للدورة المقبلة، مقارنة بنسبة بلغت 51% في دورة 2024، مشيراً إلى أن قائمة العارضين تضم شركات عالمية بارزة، من بينها «إيرباص» و«بوينغ لطائرات رجال الأعمال» و«بومباردييه» و«داسو للطيران» و«هانيويل إيروسبيس»، إلى جانب شركات متخصصة في التشغيل والتأجير وخدمات المطارات والصيانة والتدريب وتجهيز المقصورات والتقنيات الناشئة.

وقال إن برنامج «بيزاف توكس» يتضمن أكثر من 25 جلسة وحواراً، بمشاركة ممثلين لأكثر من 60 مؤسسة من أكثر من 15 سوقاً عالمية، ويركز على تطور احتياجات العملاء والمرونة التشغيلية والاستراتيجيات المستقبلية لصناعة طيران رجال الأعمال.

وأضاف أن برنامج المشغلين يتيح عقد اجتماعات منظمة مع العارضين لتعزيز فرص التعاون، مشيراً إلى أن البرنامج وتطبيق التواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أسهما في تسهيل أكثر من ألف اجتماع خلال الدورة السابقة.

وأوضح هاوز أن المعرض يخصص يومه الأخير لبرنامج «قادة الجيل المقبل»، بمشاركة أكثر من 250 طالباً من أكثر من 10 جامعات، بهدف تعريفهم بالمسارات المهنية المتاحة في صناعة طيران رجال الأعمال، وإتاحة التواصل المباشر مع المتخصصين والشركات العاملة في القطاع.